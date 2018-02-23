美國最可怕「活死人墓」 犯人進去一心只想求死

2018年02月23日 00:09 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

鵜鶘灣監獄是美國最可怕的監獄，戒備森嚴，從來沒有人成功逃獄過 (圖／翻攝自Don Killuminati twitter)

許多窮凶極惡的犯人除了死刑之外的法律都不怕，因此就算被關進牢也都不以為然，但美國一座監獄卻讓不少犯人進去沒多久就受不了了，靠的並不是酷刑，而是極度剝奪自由的方法。

位在美國加州與奧勒岡州邊界的鵜鶘灣監獄(Pelican Bay State Prison)是全美乃至全球最可怕的監獄之一，專門收容重刑犯，目前監獄中收押著2700名犯人，其中有1000多人被監禁隔離。在一般牢房中還好，但只要被關進隔離監禁的特殊房間內，就會面臨到求生不得、求死不能的可怕處境。

隔離監禁房內只有水泥地，沒有窗戶，沒有盥洗設備也沒有床，就是一間只有水泥地的密閉小房間，被關進來的囚犯每天必須在這個房間待上22個半小時，特殊的人犯更是關上23小時，只有一小時可以外出放風，碰到下雨天的話就只能整天關在房內。

同時被隔離監禁的犯人沒有任何人權，就連打電話、問時間都不允許，許多被關上長達數年的犯人往往受不了自由被完全剝奪，最後只能不斷求死甚至發瘋。有犯人在親人過世時好不容易被允許撥打電話，但一通話卻不知所措，因為已經完全認不得家人的聲音，變得好似在跟陌生人通話。

不少囂張的重刑犯被關進隔離監禁房後，精神受不了折磨，開始不斷求死，最後精神出現異常。同時鵜鶘灣監獄戒備極為森嚴，歷史上還沒有囚犯能夠成功脫逃，不過極度剝奪自由的殘酷手法也引來不少人權團體批評，獄方也開始思考是否要改變方式，審視隔離監禁的合理性。

(中時電子報)