美國最可怕「活死人墓」 犯人進去一心只想求死

鵜鶘灣監獄是美國最可怕的監獄，其中隔離監禁房一無所有，只有水泥地，讓不少犯人精神崩潰 (圖／翻攝自L.A. Times)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
鵜鶘灣監獄是美國最可怕的監獄，戒備森嚴，從來沒有人成功逃獄過 (圖／翻攝自Don Killuminati twitter)

許多窮凶極惡的犯人除了死刑之外的法律都不怕，因此就算被關進牢也都不以為然，但美國一座監獄卻讓不少犯人進去沒多久就受不了了，靠的並不是酷刑，而是極度剝奪自由的方法。

位在美國加州與奧勒岡州邊界的鵜鶘灣監獄(Pelican Bay State Prison)是全美乃至全球最可怕的監獄之一，專門收容重刑犯，目前監獄中收押著2700名犯人，其中有1000多人被監禁隔離。在一般牢房中還好，但只要被關進隔離監禁的特殊房間內，就會面臨到求生不得、求死不能的可怕處境。

隔離監禁房內只有水泥地，沒有窗戶，沒有盥洗設備也沒有床，就是一間只有水泥地的密閉小房間，被關進來的囚犯每天必須在這個房間待上22個半小時，特殊的人犯更是關上23小時，只有一小時可以外出放風，碰到下雨天的話就只能整天關在房內。

同時被隔離監禁的犯人沒有任何人權，就連打電話、問時間都不允許，許多被關上長達數年的犯人往往受不了自由被完全剝奪，最後只能不斷求死甚至發瘋。有犯人在親人過世時好不容易被允許撥打電話，但一通話卻不知所措，因為已經完全認不得家人的聲音，變得好似在跟陌生人通話。

不少囂張的重刑犯被關進隔離監禁房後，精神受不了折磨，開始不斷求死，最後精神出現異常。同時鵜鶘灣監獄戒備極為森嚴，歷史上還沒有囚犯能夠成功脫逃，不過極度剝奪自由的殘酷手法也引來不少人權團體批評，獄方也開始思考是否要改變方式，審視隔離監禁的合理性。

(中時電子報)

沃爾瑪推出新居家網購服務 涉干預美國大選　「普丁大廚」還…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。