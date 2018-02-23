陳師孟要辦「諷扁劇」檢察官 黃子哲驚爆是他指使

2018年02月23日 00:06 中時電子報 黃麗蓉

新任監委陳師孟的起手式，竟要辦8年前一場由檢察官演出的「諷扁劇」，他認為該劇影響社會輿論，甚至干預司法審判公正性。政治評論員黃子哲酸說，這簡直讓全國民眾驚呆還笑歪了，一場舞台劇若能影響扁案，那陳師孟就每天照三餐搏命演出，說不定陳水扁很快被他演到無罪釋放了。他甚至質疑是阿扁在背後指使或下指導棋。

黃子哲在臉書指出，他如此指控，絕非無的放「矢」。回顧2009年阿扁關在台北看守所之際，當時就有報導指，扁的律師鄭文龍見了阿扁後公開說，「......司法節慶祝大會，有檢察官影射扁舉起上銬雙手的動作，竟有檢察官以辦前總統為榮，且得意忘形，沒有謹守公務員本分，他(阿扁)覺得不可思議。」

他表示，當時陳水扁對此事就已經耿耿於懷，如今挺扁大將陳師孟才當上監委，就立馬嗆聲要對「諷扁劇」加以查辦，很難不讓人質疑是扁親自授意，幫扁來報仇。

黃子哲點出，更有趣的是，陳師孟說要「辦藍不辦綠」，也就是說，他認為2009年演出「諷扁劇」的一票檢察官，都是萬惡的藍營人士，因此要通殺。但問題是，當年參與演出的檢察官之一鄧巧羚，可是去年起訴前總統馬英九洩密案的6位承辦檢察官之一。按陳師孟的標準，這可是綠隊友，難道還沒搞清楚，就要錯殺下去？！

黃子哲強調，陳水扁貪汙案不僅法院三審定讞，更經美國司法部認證，現在陳師孟卻瞎扯8年前檢察官的「諷扁劇」來耍寶，這種拙劣的潑糞技巧，不僅不衛生，還很低級。不過，看到陳師孟首次出手辦案的品質，也讓大家鬆口氣了。別太當真，大概就是「全民大悶鍋」的程度了，笑笑就好。

(中時電子報)