涉干預美國大選　「普丁大廚」還資助俄傭兵

2018年02月23日 01:44 中時 王嘉源

香港東網22日引據美國廣播公司報導，先前被控干預美國大選、有「普丁大廚」之稱的俄羅斯富商普里高津（Yevgeny Prigozhin），一直資助國內的傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group），在敘利亞、烏克蘭及非洲的活動，部分傭兵更於本月初在敘利亞死於美軍的空襲。

報導引述華府官員指，瓦格納集團一批傭兵於本月7日至8日，企圖攻擊敘利亞境內的美軍特種部隊，但遭到美軍空襲，據報多達300人死傷。雖然普里高津否認與瓦格納集團有關，但一名華府官員表示：「每間私人軍事承包公司都需要一個與政府關係良好的金主，而對於瓦格納集團來說，這名金主就是普里高津。」

官員同時透露，該批俄國傭兵配備的武器精良，擁有坦克及火炮。加上他們遇襲後，傷者被送至俄軍的醫院，因此美方認為他們是根據克里姆林宮的命令行事。另一名官員形容俄方嚴重錯判形勢，結果因企圖攻擊美軍而付出沉重代價。

領導「通俄門」調查的美國特別檢察官穆勒，16日起訴13名俄羅斯公民和3家俄羅斯公司，其中便包括

俄國富商普里高津及其控制的兩家公司「協和管理」（Concord Management）與「協和外燴」（Concord Caterin g）。普里高津以承辦宴會，款待俄國總統普丁與各國政要聞名。

普里高津及其公司被指資助俄國網路調查公司「網路研究社」，在2016年美國總統大選期間，透過社群媒體打擊民主黨總統候選人希拉蕊，支持共和黨的川普。早在美國大選前兩年，「網路研究社」便精心部署，先派人前往美國實地蒐集情報，並於2016年大選期間不只做「鍵盤戰士」，還在美國發起多場針對性的集會。該機構分工仔細，數百名員工各司其職，行動過程好比冷戰時期的間諜戰。

(中時)