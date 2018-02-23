燃燒越野魂！ 八八風災區辦挑戰賽 一探部落秘境

2018年02月23日 01:48 中時 柯宗緯

曾遭八八風災侵襲的高雄桃源區，4月將盛大舉辦「瓦阿系-山地越野技能雙人挑戰賽」，號召全民逗陣闖關。（柯宗緯翻攝）

曾遭八八風災侵襲的高雄桃源區，4月將盛大舉辦「瓦阿系-山地越野技能雙人挑戰賽」，號召全民逗陣闖關。（柯宗緯翻攝）

超越極限，挑戰不可能！高雄桃源區曾遭莫拉克風災侵襲，但壯闊山嵐美景健在，桃源區復興里將舉辦一場別開生面的運動競賽，4月28、29日「瓦阿系-山地越野技能雙人挑戰賽」盛大登場，即起號召男女老幼、親子，兩人一組揪團闖關，不僅能一探部落秘境，更可發掘自我無限潛能。

主辦賽事的復興里長江維明，本身熱愛山野戶外挑戰運動，他說，台灣南部山區（桃源區）部落88風災後的災區重建，仍持續進行。近年來在國內外，山地越野挑戰賽是很常見的比賽，此次賽道規劃路線於產業道路、河道、獸徑環境。

他強調，安全為首的賽事項目也多元化，含峭壁繩索下降、河道繩結運用自我確保通過、雙人協力負重搬水果、泥地爬行、原始獸徑穿越、求生竹器製作、水域闖關等。

他提及，「ORT極路勇者」是由一群南台灣熱愛冒險運動的專業教練、越野跑選手及山訓教官自發性組的山野探索工作隊，多年來努力推廣南台灣山地複合式越野挑戰賽。

此次賽事規劃與執行，由「ORT極路勇者」專業教練群，為挑戰者創造優質賽道與自然元素。「ORT極路勇者」山野探索工作隊執行長宋德威表示，以試辦體驗教學活動與賽事的方式做推廣，行銷台灣山野運動元素，包含山地越野跑、泥濘穿越、溪谷、林道、上下坡環境、繩索運用各式專業技能分享，提升學員對山域探索安全觀念，與山地越野跑技術層面認知。

主辦單位指出，參賽者可享受海拔714公尺至海拔1268公尺的山野奔馳快感，含多種障礙路線，田園、林道、產業道路、溪流上切、樹林高繞、泥濘地形通過，賽事項目共分山地越野精英組22公里（兩人一隊）、山地越野挑戰組15公里（兩人一隊）、山地越野玩家組9.5公里（兩人一隊）。

4月28日為選手報到、賽前說明會及選手之夜，29日上午起跑，策劃一場挑戰賽原意，藉由優質賽事來行銷高山部落人文之美，用參賽者的思維方式來帶動原始越野健康運動，山野自我求生技能為主元素，創造雙贏之附加價值。

(中時)