冷氣團減弱！氣溫回升、北部、東部短暫雨！雲嘉南高屏空品差

今天是大年初八（23日），受到大陸冷氣團減弱，今天白天起全台氣溫回升，降雨也將緩和。（本報系資料照）

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中時電子報
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暫且告別濕冷天氣！今天是大年初八（23日），受到大陸冷氣團減弱，今天白天起全台氣溫回升，降雨也將緩和，僅台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨。另受到冷氣團、水氣減弱影響，今天高屏、雲嘉南地區空氣品質為為「橘色提醒」等級，請注意。

今天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部高溫19度、中部高溫25度、南部高溫26度！然早晚氣溫仍低，據「天氣風險公司」預報，昨晚至今天清晨是這波冷氣團最冷的時間，白天氣溫回升，預估這波好天氣持續到周六，周六西半部高溫普遍都可達26、27度以上，然周日又會有東北季風來臨，溫度會再降5度，直到下周一。

降雨方面，今天暫且告別昨日濕答答天氣，今天僅台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；明晚起鋒面通過，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣。

另今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風；明日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，具環保署預報，今天受到冷氣團、水氣減弱影響，高屏、雲嘉南地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東地區為「良好」等級。而明天晚間西半部地區受擴散條件不佳影響，部分地區將上升至「橘色提醒」或「紅色警示」等級。

(中時電子報)

今（23日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部高溫19度、中部高溫25度、南部高溫26度。（圖取自氣象局網頁）
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