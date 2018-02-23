2月23日三大報頭版要聞

2018年02月23日 07:18 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院長賴清德率領的內閣團隊確定將調整！國防部長由國安會祕書長嚴德發接任，現任國防部長馮世寬接掌「國防安全研究院」董事長，國安會祕書長則由前陸軍司令胡鎮埔接任；此外，勞動部長則確定由次長蘇麗瓊接任。若無意外，新內閣人事最快今天由行政院發布。

教育部遲遲不批准台大新校長上任，引爆台大人怒火！繼21日上街頭抗議之後，台大22日新春團拜，4位前校長孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池皆罕見到場，怒批教育部「凌遲台大」；孫震痛陳蔡英文做了很多傷害國家的事，李嗣涔則對總統和行政院長喊話：「如果認同依法行政、大學自主是台灣價值，就請制止教育部玩法弄權。」

新科監委陳師孟揚言「追查」2009年司法節慶祝大會的諷扁行動劇，時任法務部長的王清峰回應，這種表演不適當，不過藉創作、表演表達意見是憲法保障的自由。對此，陳師孟痛批「這是狗屁」，「有表達自由就能任意羞辱受刑人嗎？」顯見中華民國對這些司法官的養成教育有非常大的缺失。

不當黨產處理委員會持續調查婦聯會消失的帳冊、會務等歷史資料。婦聯會前主委辜嚴倬雲三女兒辜懷如昨二度遭約詢，隨後她親上火線表示，去年5月確實曾和姊姊到婦聯會整理母親私人物品，並搬到另一個儲藏空間，但從未看到帳冊等會務資料，從婦聯會搬運出來的都是母親的私人物品。

@旺報

隨著大陸消費升級，旅遊已是春節假期主要選項。在2018年春節，陸客踏遍全球68個國家和地區、730個境內外城市。家庭遊、訂製遊和團隊遊均有增長，並且更注重休閒度假，強調深度體驗。而最值得關注的是，擁有輕鬆度假氛圍的海島吸引了眾多陸客。

大陸瓊州海峽大霧，導致春節赴海南島的旅客滯留。至22日晚上8時仍有1萬多輛車等待上船離港。返回內陸的機票一票難求，飛哈爾濱的商務艙單程票價竟接近2萬元（人民幣，下同），約9萬元新台幣。有人開車到海南玩了3天，要搭船卻塞了4天，直呼「超級誇張」，何時能返家仍是未知數。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新報告列舉了大國競爭時代18種可能的突發狀況，其中，中美在台灣與南海最可能發生衝突，中國可能搶在台灣宣布獨立前採取突襲行動，共軍會在不襲擊太平洋美軍下，於台灣周邊建立反介入和區域拒止，而美方將不會反擊。台灣學者認為，該報告等於為日前蔡總統提到「不排除大陸武統可能性」的說法背書，同時增強民進黨對台灣內部持續渲染敵視大陸情緒的籌碼。

被視為替韓文字體設計開啟新紀元，曾設計出「安尚秀體」韓文電腦字體的韓國前輩級設計師安尚秀，為3月份首次在台舉辦的個展來台，訪談間手中拿著小冊與墨水筆，不時信手寫下漢字的他，認為文字實為每個民族、文化的基石，而為了韓字的設計，他其實也大量閱讀了中文古籍。

@工商時報

美聯準會（Fed）發布1月底的會議紀錄結果，引發外界揣測Fed今年將加速升息；金融股受惠升息及挾基期低題材，昨（22）日新光金領軍強攻逾6％，股價寫6年半新高，國泰金、中信金等都逆勢走揚，激勵類股指數擺尾以1,214點最高作收、上漲0.36％。

大陸股市昨（22）日新春開紅盤，在春節消費和旅遊數據報佳音，以及半導體技術出現進展等利多因素推動下，滬深兩市多頭氣盛，各類股全部收漲，兩市收盤漲幅均逾2％，創10年來新春開紅盤最大漲幅。分析師認為，春節後的A股市場依然保持樂觀，市場資金也逐漸回籠，可望醞釀資金行情。

行政院長賴清德昨（22）日首度證實表示，內閣改組將於適當時機成熟時，再跟大家報告。據悉，預計最遲下周一（26日）立法院開議前，將對外公布新內閣名單。目前傳出勞動部長林美珠將請辭、由政次蘇麗瓊接任呼聲高；國防部長馮世寬確定卸任，遺缺由國安會秘書長嚴德發接任；至於國安會秘書長，傳由陸軍上將胡鎮埔接任。

供電穩定又傳出變數，和平電廠一號機昨（22）日一早傳出破管意外，加上故障中的台中電廠6號機與協和1號機，短少三部機組約170萬瓩供電量後，備轉容量率僅4.68％，為歷史2月新低，供電燈號為警戒橘燈。

(中時電子報)