讚！台灣好物躍上東京設計通路！用台灣味溫暖桃太郎的心

「台灣・沖繩 樂園之桌」展場。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣創意無限！粉絲達20萬人以上的台灣人氣角色「消極男子」為主角用幽默溫暖日本人的心！讓創意串連台灣與沖繩！這兩個情同手足般的兩個島嶼。來看「台灣・沖繩 樂園之桌」展，帶您一次享盡台灣與沖繩魅力！

台灣人氣角色「消極男子」提供特製版胸章，販賣所得於扣除成本後將捐贈給花蓮賑災。（主辦單位提供）

「台灣・沖繩 樂園之桌」於設計雜貨一線通路「澀谷LOFT」開辦

沖繩縣台北事務所財團法人台灣創意設計中心共同主辦之推廣台灣及沖繩魅力的特別活動「台灣・沖繩 樂園之桌」將在本月22日起28日止，於設計雜貨一線通路 澀谷LOFT一樓入口處盛大舉辦。

活動內容不僅在於推廣美食、觀光及購物等素為人知之魅力，更著眼於宣揚雙方近來濃密交流之中，日漸溢顯的追求專精以及非主流派創作者形成新風潮等共通特質，為消費者們帶來既新鮮且能勾起好奇心的台灣與沖繩的全新魅力。

沖繩Timeless與台灣「好時丰農」合作的限量巧克力。（主辦單位提供）

主視覺採用了臉書粉絲達20萬人以上的台灣人氣角色「消極男子」為主角，這也是該角色首次登陸日本，相信定能在兩地引起話題。

不管從歷史、地理，抑或是文化背景而言，台灣與沖繩可說是情同手足。在本次的活動中，我們從身處亞熱帶的兩地發掘了眾多好物，包括了食、工藝、時尚及電影娛樂等，熱呼呼的「好料」就要上桌了，您還不心動嗎？

沖繩服飾品牌「LEQUIO」與台灣「鄭惠中布衣工作室」之合作，提供琉球藍染布衣。（主辦單位提供）

◆主要展售內容：

1、「沖繩與台灣品牌合作」

・來自沖繩以Bean to Bar聞名的巧克力專門店「TIMELESS CHOCOLATE」提供特製的「台灣可可遇上沖繩黑糖」超級限量版巧克力(台灣可可88%＋沖繩純黑糖特製巧克力，沖繩Timeless與台灣「好時丰農」之合作品）

・沖繩服飾品牌「LEQUIO」與台灣「鄭惠中布衣工作室」之合作，提供琉球藍染布衣。

・台灣人氣角色「消極男子」提供特製版胸章，販賣所得於扣除成本後將捐贈給花蓮賑災行政組織，並期待花蓮受災的朋友們能早日走出陰霾。

・日本觀光客最愛伴手禮常勝軍「GOODMAN ROASTER」提供限量的阿里山咖啡豆。

2、「來自亞熱帶的有機及活力好食」

・由日本第一本素食雜誌「veggy」使用台灣及沖繩食材，現場實演製作美食。

・與蔬食王子高嶋綾合作，於人氣Youtube頻道，透過其著名的精美質感運鏡，展現使用台灣沖繩食材的創作料理。

蔬食王子高嶋綾展現使用台灣沖繩食材的創作料理。（影片取自YouTube）

3、「台灣與沖繩，不為人知的歷史物語」

・以電影「海的彼端」聞名的黃胤毓導演之電影及相關書籍專區

4、「沖繩之旅・亞洲之旅」

・著眼於亞洲的創意旅誌「HereNow」及「PAPERSKY」提供台灣沖繩最新旅遊資訊。

「台灣・沖繩 樂園之桌」展場。（主辦單位提供）

台灣・沖繩 樂園之桌

地點：澀谷LOFT 1F間坂Stage（正面入口左手邊即可見）

期間：2月22日～28日 10:00〜21:00（最後一天至19點為止）

(中時電子報)

「台灣・沖繩 樂園之桌」官網

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