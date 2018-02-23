安倍顧問：日本只在「印太戰略」承諾下參與「一帶一路」

2018年02月23日 08:17 中時 江靜玲

日本首相安倍晉三外交與安全特別顧問其浦太郎（Sonoura Kentaro）今天在華府表示，日本只在「印太戰略」的承諾下參與中國「一帶一路」倡議，其先決條件是必須對日本利益，並把日本、美國、印度和澳洲的利益也併入考量之列。

其浦太郎是在華府智庫「大西洋理事會」有關自由開放的印太戰略研討會上，針對媒體詢問，日本首相安倍晉三表達願意參與中國「一帶一路」倡議時，做了以上表示的。

其浦太郎指出，安倍首相是在「印太戰略」承諾下表達願意參與「一帶一路」倡議；中國也有必要傾聽日本參與「一帶一路」的條件，符合日本利益外，是否有利於日美印澳4國也須列入考量。

另一方面，其浦太郎則表示，只要中國謹守開放的價值、金融經濟成長透明，有利全球，美日歡迎中國在「印太戰略」與其合作；但中國若企圖在軍事上改變現狀，將是不可被接受的。

其浦太郎說，關鍵在於中國是否會改變方式，行事更合乎國際準則。他表示，美日已就「印太戰略」展開對話，討論什麼是受歡迎、什麼是不可被接受的，並就此展開咨商，今年春季東盟各國也會加入行列，在建立機制和結構上交換意見。

他表示，不預期美日同盟關係會發生任何變化。日本希望美國可像目前持續扮演全球重大角色，並歡迎美國在任何時候返回「跨太平洋夥伴協定」(TPP)。

談到中日關係，其浦太郎首先對台灣在農曆春節前發生的大地震表示哀悼之意後說，日本和中國是鄰居，必須要處理彼此的關係。他坦承，中日間存在著許多議題，關係好壞起伏，但他相信有樂觀的理由。

除了日本外相河野太郎訪問中國外，其浦太郎指出，中日韓三國峰會即將召開，也有助於舒緩緊張，讓一般關係可更好。

刻在華府訪問的澳洲總理滕博爾明天將美國總統川普晤面，有關日美印澳否將聯手在區域內制衡中國，廣泛受到矚目。其浦太郎今年1月則曾指出日、印、美、澳的4邊合作正逐漸成型。

(中時)