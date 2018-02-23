F.I.R.主唱飛慘遭「退團」 阿沁：我也不知情

F.I.R.飛兒樂團合體演出已成追憶。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

「F.I.R.飛兒樂團」成軍14年，以「Lydia」打響歌壇名號，更榮獲第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，不過4年多沒推出新專輯，再傳出推出新作的同時，竟也傳出主唱飛「被退團」，對此團員阿沁表示自己不知情，令樂迷相當傻眼。

阿沁臉書澄清不知飛退出管理員一事。(圖/阿沁臉書)

飛昨天臉書發文表示，樂團近期將推出新歌，但自己卻被蒙在鼓裡，就連臉書管理員資格也被移除，雖然感到極度無奈，但仍希望網友繼續支持F.I.R.，對此團員阿沁也在凌晨做出回應，他表示本想賣關子分享新作品，沒想到卻造成外界誤會，對此對關心F.I.R.的所有人深感抱歉，也強調該新作是「三月會上映的電影歌曲」，對於主唱飛無預警被退團，阿沁透露4年來嘗試溝通新作品，但三人無法達成共識，手上也各自有計畫，唯一能做的事情，就是在未來音樂道路上彼此祝福，至於飛被退管理員一事自己並不知情，但為了避免誤會，自己也將退出粉絲團管理員，未來交由官方公司統一管理。

對於阿沁親上火線滅火，粉絲可說是相當不領情，紛紛留言痛批「持續說謊真的只是漏洞百出」、「FIR時期作品已成為遺失的美好」、「三個人意見不統一?還不是你和陳建寧做的太過分」。

(中時電子報)

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