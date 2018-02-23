誰才是最好的台北市長？唐湘龍說是這個人

現任台北市長柯文哲(左)與前市長黃大洲(右)。(本報系資料)

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中時電子報

台北市長之職具代表性意義，被認為是擔任總統的前哨站，所有在位者都想幹出一番成績，但並不一定能如願。回顧歷任台北市長，媒體人唐湘龍說黃大洲（1990 -1994年在任）幹得最好，他只用四年就做出了別人八年都沒有的成績。

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唐湘龍在昨（22日）討論到「誰才是最好的台北市長？」他表示，台北未來會不會有好市長，我們不知道，但是往過去看，黃大洲當之無愧。可以說，台北市民至今還能有「天龍國」的虛榮感，必須感謝黃大洲。

那麼，黃大洲做過什麼，少了他又會有什麼不一樣？

第一，台北的「都市之肺」大安森林公園，本來是營區、眷村，1992年開始拆遷，至1994年開放。

第二，台北捷運的建設，當時還被身為立法委員的陳水扁批評不能用，不如找馬來拉？

第三，基隆河的截彎取直，甚至整個河濱公園全是黃大洲開出來的。

第四，若非黃大洲拆除緊鄰西門町的「中華商場」，鐵路地下化根本不可能，台北到現在一定「血管栓塞」，這比柯文哲拆北門要困難得多。

唐湘龍表示，今天要說台北還有幾分姿色，要歸功黃大洲時期畫好的藍圖，之後的每一任市長其實只是在藍圖上著色而已；可惜的是，當時大家只是莫名其妙嘲弄黃大洲，將台北市幾場火災意外的帳全算到黃大洲身上，儘管有行政責任，但把他當情緒垃圾桶公平嗎？

唐湘龍在《NOWnews今日新聞》名家論壇中強調，今天如果能跳出藍綠立場，誠實面對黃大洲帶給台北的一切，走出政治狂熱與明星迷思，或許是一種救贖，看看這些他留給台北市民最好的禮物。

(中時電子報)

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