婦聯會大反撲資料都碎了？雷倩：晴天霹靂

2018年02月23日 08:49 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

(10:20補充 辜懷如與黨產會說法)婦聯會是否為國民黨附隨組織，行政院黨產會昨約談婦聯會前主委辜嚴倬雲三女兒辜懷如。黨產會轉述辜懷如說法，指她搬走100多箱資料，只留10多箱，其他都(用碎紙機)碎掉了。婦聯會主委雷倩得知後，說真是「晴天霹靂」。

雷倩今天凌晨12點多在臉書發文，指昨黨產會向會務同仁出示的空屋照片加上記者會內容，是否代表著那批去年整理裝箱存放，其中或許有蛛絲馬跡能幫助婦聯會駁斥黨產會立場的資料，大都碎了呢？

前婦聯會主委辜嚴倬雲的女兒辜懷如，昨表示，母親只有打包在婦聯會私人物品，無婦聯會帳冊和勞軍捐資料。（鄭任南攝）

辜懷如昨說，去年5月和12月，曾替母親到婦聯會整理私人物品並攜出，僅留下對家族有意義相簿等，其餘捐出去、有些碎掉，但沒有看到婦聯會和勞軍捐帳冊等重要文件。

黨產會昨約談辜懷如，指婦聯會人員提出相關清冊等重要資料，還交給辜懷如。辜懷如對此感到驚訝，她說，「希望婦聯會裡說這些話的人，不要空口說白話，提出移交資料明細和項目，以及簽收紀錄」。

另不當黨產處理委員會表示，約詢婦聯會人員查知，去年5月辜家移出100多箱物品，確有婦聯會帳冊與檔案。辜懷如今會將手邊資料提供黨產會，黨產會整理後將向社會說明。

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳。（中央社資料照）

以下為雷倩臉書全文：

2/22 城破後22日 晴天霹靂

整天在婦聯會，上午和同仁開會，籌備可能是最後一次舉辦的三八婦女節大會。

中午和會計室開會，試圖整理最初的財務資料。因為被認定為附隨組織後，除了訴訟抗告外，另一個挑戰就是要在四個月內提出證據說明財產並非黨產。但會務人員手邊的資料只能用殘缺不堪形容。

下午開常委會討論申請解凍會務經費及如何處理黨產會及內政部的最新要求。忽然記者傳來辜家記者會的報導，常委及同仁們看了內容極為震驚！昨天黨產會向會務同仁出示的空屋照片加上今天的記者會內容，是否代表著那批去年整理裝箱存放，其中或許有蛛絲馬跡能幫助婦聯會駁斥黨產會立場的資料，大都碎了呢？

風雨中，謝謝葉毓蘭教授帶著朋友們到婦聯會繫絲帶祝福。今天大家忙得焦頭爛額，讓您們蹲在水池邊寫卡片，真對不起。明天，我們一定會改進。JL

(中時電子報)