「莓」飛色舞春光無限 「討愛甜點」誰最萌

2018年02月23日 08:57 工商 姚舜

台北君悅酒店〈草莓季〉，由點心房主廚以當令草莓做出各式各樣甜點，「表情」非常豐富。（圖／台北君悅酒店）

吳曉芳為〈D ＆ C Bistro〉設計的〈草莓紅飯〉，形色味皆很誘人。（圖／姚舜攝）

〈好丘〉推出的〈草莓乳酪泡芙貝果〉，內夾清新奶香乳酪，再擠入無毒栽培大湖草莓顆粒果醬。（圖／好丘）

德吉洋二演繹的〈粉紅泡泡〉，是用馬茲卡彭起司與當季大湖草莓，與巧克力餅乾、開心果蛋糕及牛奶冰淇淋組合成草莓聖代，最後加上粉紅草莓泡泡做成。（圖／TABLE by Yoji Tokuyoshi）

〈PAUL〉推出的〈草莓芙蕾雅〉是在海綿蛋糕中夾著新鮮草莓，主廚並特製卡士達拌入法式奶油霜，帶有微微香草籽香氣。（圖／PAUL)

形如愛心、氣味芬芳，味道甜酸交織的草莓，與巧克力一樣同被視為最能「討愛」的水果。而3月，正是草莓盛產的季節，飯店餐廳與甜點店紛紛以草莓為主要元素，或直接點綴糕點，或作成草莓醬草莓泥入餡，推出各式各樣的草莓甜點。而為迎合「打卡族」PO 臉書或IG的風潮，糕餅點心主廚更傾力賣弄巧思創意為草莓甜點設計新表情，讓戀戀有情人「討愛傳情」表心意。

以好吃貝果出名的〈好丘〉，在台北信義區新光三越A11館開百貨快閃限定店，並研發設計推出跨界美味的〈泡芙貝果〉，除「芝麻巧酥」口味，另一款「草莓乳酪」的內餡就用了草莓。

〈草莓乳酪泡芙貝果〉的外度酥脆，源於麵糰中加了芋香米穀粉，外層用了杏仁甜醬包覆Q軟外皮，內餡則夾入清新奶香乳酪，再擠入無毒栽培大湖草莓顆粒果醬，這無農藥栽培的草莓品種叫「豐香」，其果肉纖細，淡雅香氣中還帶著一股牛奶的香甜滋味，被用在市場首見的「泡芙草莓」中，甜而不膩、頗為雅緻。

牛排教父體系唯一餐酒館〈D&C Bistro〉以『FUN Dining』業態在農曆年前重新出發，集團主廚吳曉芳融合各菜系的優質元素，設計出各種「趣食」，其中每份195元的〈草莓紅飯〉，形色搶眼吸睛，風味口感更出奇誘人。

〈草莓紅飯〉的紅色是來自天然的甜菜根汁，燉煮去除青草味後與義大利米用雞高湯熬煮，另加入芹菜丁、柳橙汁、草莓果醬提色提味，再佐以帶有鹹味的blue cheese以及炸茄子與燉飯融合，吃起來軟口不黏牙，有鹹、酸、辣多層次豐富風味。

來自法國的烘焙品牌〈PAUL〉，即日起至3月18日以新鮮大湖草莓推出各式草莓甜點，除了有〈經典草莓千層派〉、〈草莓奶酥塔〉、〈草莓芙蓮閃電泡芙〉，今年最新推出的法式草莓蛋糕〈草莓芙蕾雅〉，海綿蛋糕中夾有新鮮草莓，主廚特製卡士達拌入法式奶油霜，帶有微微香草籽香氣。蛋糕入口，酸甜草莓與濃郁奶香結合，清爽而不膩。另一款〈吉維尼慕絲花園〉，上下層為鬆軟的巧克力戚風蛋糕，

中層為柔滑的草莓慕斯，並巧妙夾入酸甜的草莓果凍，巧克力與草莓結合後，創造多層次口感，並在酸甜中添加微微苦味，正是「戀愛滋味」。

位在台北101購物中心的〈TABLE by Yoji Tokuyoshi〉餐廳推出全新菜單，日籍米其林餐廳主廚德吉洋二運用了諸多台灣食材演繹華麗，其中〈粉紅泡泡〉是用馬茲卡彭起司與當季大湖草莓，以及巧克力餅乾、開心果蛋糕及牛奶冰淇淋組合成草莓聖代，最後加上粉紅草莓泡泡，傳遞的是初戀滋味。

台北君悅酒店一樓的〈Baguette禮品‧烘焙坊〉，也在3月底前推出一系列的草莓甜點，其中有〈草莓丹麥麵包〉、〈草莓起司蛋糕〉與造型華麗貴氣的〈草莓香草夏綠蒂〉，主廚並設計了模樣可愛的特別款〈綻放〉，完全適合PO到臉書或IG「搶讚討愛」。

每個185元的〈草莓香草夏綠蒂〉，外表像個小皇冠，精巧的模樣著實讓人想「噴愛」，內餡除滋味酸甜的草莓奶餡與草莓果醬之外，也加上了口感滑順的香草甘納許，果香與奶香在唇齒間交織迸發，搭配耐嚼的開心果覆盆子蛋糕，是清新舒爽的當季好滋味。

本季最推薦的〈綻放〉每個是180元，台北君悅酒店點心房執行主廚博豊安（Julien Perrinet），以假日逛花市的概念為發想，在維妙維肖的巧克力木架內比利時脆餅為底，上面擠滿細膩順口的香草奶餡後，再撒滿巧克力酥餅碎，最後加上新鮮國產草莓，打造出模樣討喜可愛的迷你盆栽，是視覺與味覺的雙重饗宴。

(工商)