唐三藏翻譯佛經殘本 於新疆吐峪溝石窟寺出土

2018年02月23日 09:15 中時電子報 李靖棠

據大陸光明日報報導，由中國社會科學院和吐魯番學研究院領軍，從去年底開始，在新疆吐峪溝石窟寺進行第八次挖掘任務，赫然發現一卷疑似手抄佛經殘本，經小心攤開後看見卷頭題名，竟然是唐代赴天竺取經的三藏法師玄奘，奉詔翻譯的佛經《大般若波羅蜜多經》。此一發現，讓在場的研究人員非常興奮，也讓新疆吐峪溝石窟寺出土珍貴文物再添一件。

從2011年開始，大陸官方開始對新疆吐峪溝石窟寺展開挖掘，每年都能在此發現眾多珍貴的書卷、經文或文物。中國社會科學院博士夏立棟介紹，「這次同時出土的文物中，還包括後漢支婁迦讖譯《道行般若經》、元魏菩提流支譯《佛說佛名經》、姚秦鳩摩羅什譯《摩訶般若波羅蜜經》等佛經殘本。因為這次發掘出了大量的佛經殘片，有漢文、也有回鶻文。同時我們還發現了世俗文書，證實了一些歷史上我們不曾知道的情況。」

西赴天竺取經、唐代三藏法師玄奘畫像。（圖/東京國立博物館藏）

全稱《大般若波羅蜜多經》、簡稱《般若經》，三藏法師自印度返回長安後，獲得朝廷恩准，移至坊州玉華宮寺開始進行譯經，耗時四年將600卷經文翻譯完成。不過，研究人員認為，當年翻譯的經文是從長安向西傳遞入西域，此次出土的殘本中，雖有「玄奘奉詔譯」，卻無法判別是否真由三藏法師親筆抄寫，或是由他人在譯場中抄寫流出。這批出土的殘本，全數屬於抄本而非刻印本，內文書寫多以行書為主。

吐峪溝石窟位於新疆吐魯番市鄯善縣，西距吐魯番市約60公里。自2010年考古學家在此進行保護性挖掘以來，這邊出土了大量多種文字的佛經和世俗文書等。諸多歷史遺跡表明，這裏是多種宗教、多種文化的彙集地，也曾是中原佛教文化與西域佛教文化交融的地區。夏立棟表示，「從吐峪溝多次考古發掘可看出，佛教從印度、中亞傳入中國後，還有從中原傳向西域的回流過程。這些佛經的出土更明，吐峪溝是唐代佛教西來東往的重要節點。」

(中時電子報)