中華民國107年了 黃智賢：混出法西斯獨裁

2018年02月23日 09:12 中時電子報 陳怡文

日前台大校長遴選，選出了不是民進黨的管中閔，卻遭卡關。開春後，監委陳師孟竟要查2009年舞台劇「俠客行」。政治評論家、節目主持人黃智賢表示若社會對陳師孟再默不吭聲，那我們不如回到滿清末年。中華民國混了107年，混出這樣的法西斯獨裁。

黃智賢在臉書寫到陳師孟上任第一件事，竟是要查辦9年前的舞台劇，但憲法第11條：人民有言論、講學、著作及出版之自由。就算是諷刺陳水扁，也不過是言論自由。陳師孟膽敢審查人民的思想與言論，還不以為恥，還要用這件事來昭告天下，順我者昌，逆我者亡。陳師孟幹嘛這麼麻煩？乾脆叫民進黨宣布戒嚴，比較快。

而且影響台灣形象的，不就是陳水扁貪汙的醜事嗎？判決書用證據把陳水扁的貪汙手法鉅細靡遺地寫清楚。影響台灣形象的還有誰，陳師孟可以照照鏡子。台灣拚了幾十年的民主與人權，他一上來就破了功，監察院立馬成為東廠鷹犬。

另外，影響台灣形象的，不還有民進黨的教育部嗎？1月5日台大校長遴選出管中閔。教育部卻膽敢連下七道金牌，違法卡住台大校長的聘任。這樣的教育部，不騰笑國際嗎？即使在蔣介石最威權的時刻，都不曾這樣踐踏台大。可以不依法行政的，只有土匪惡棍了。如今在台灣掌權的，竟是這樣一批地痞流氓。

台南南鯤鯓代天府今年的國運籤，遵古禮抽出掛頭「漢李廣父子陣亡」，掛尾「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」籤詩。民進黨這樣用盡心機，作威作福，硬是要逆天命民心。民進黨，是台灣民主之恥，之瘤。要重建台灣形象，台灣要有一線生機。民進黨下台就對了。

(中時電子報)