朝陽科大學生創業團隊 打造全台最大產學合作研發計畫

台灣神農董事長江竹翔(右2)及朝陽科大校長鄭道明(左2)代表簽署合作備忘錄。（陳淑芬攝）

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／台中報導
台灣神農社會企業股份有限公司董事長江竹翔(右3)與朝陽科大校長鄭道明(左3)及協助創業的師長合影。（陳淑芬攝）

朝陽科大輔導的台灣神農公司學生創業團隊，近日完成募資新台幣9千萬元，並出資3千萬元與朝陽科大共建「尖端農業暨生技研發中心」，雙方已完成簽約，成為全台大學技術衍生學生創業的最大產學合作研發計畫。朝陽科大校長鄭道明23日表示，這是大學型育成中心輔導學生團隊創業成功的典範。

鄭道明指出，台灣神農社會企業股份有限公司以學生創業團隊背景起家，成功寫下大學型育成中心與政府、民間加速器等產官學共同合作，輔導學生團隊創業成功的範例，成功經驗與模式值得其他創業團隊育成孵化之借鏡。

朝陽科大副產合長兼創新育成中心主任劉素娟表示，學生創業團隊在費洛蒙中心以及創新育成中心扶持下，自2013年起，先後獲得首屆福州海峽創業競賽、上海交大創業競賽等8次國內外重要創業大賽冠軍；2014年籌資300萬元正式成立公司；2015年獲天使投資至2100萬元資本，並於2015年底成功登上創櫃板；2017年4月前往美國矽谷及華爾街路演募資，獲國際創投青睞，完成A輪新台幣9千萬元募資。

台灣神農創辦人江竹翔表示，感謝朝陽科大師長及一路輔導與協助人士，希望未來能夠對社會、經濟發展有所助益，並回饋投資股東。「尖端農業暨生技研發中心」將研發健康農業與尖端生技應用等技術，以「新農業」拓展商機、服務更多人，並與朝陽科大共享研發成果。

(中時)

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