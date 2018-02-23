屢次出包汙染 中油董座戴謙被強制上環安課

2018年02月23日 09:52 中時 林宏聰

中油董座戴謙上課前，先拜訪高市環保局長蔡孟裕（中）。（林宏聰攝）

中油林園廠、大林廠過去1年發生8件汙染事件，高市環保局要求董事長戴謙親自接受環境教育講習，且不得由他人代理，戴謙23日上午帶著環保處長、大林及林園廠長抵達環保局，成為繼林聖忠之後、第二位被叫來上課的中油董座；他說，上課不僅對他個人有幫助，也希望發揮宣誓效果，讓中油全體員工鎖緊螺絲。

戴謙上午8時10分準時抵達高市環保局，從8點半開始接受8個小時環境講習，課程包括「環境倫理：違反環境保護法律之行為對個人、團體、環境之影響」、「空氣汙染防制法概論」、「違反空氣汙染防制法實際案例探討」及「空氣汙染防制最佳可行控制技術實務」。

上課前，戴謙接受媒體訪問，談及被叫來上課的心情，他苦笑說，到中油接掌董事長職位剛剛滿3個月又1周，有機會上課，對他非常重要，未來會將工安、環保列為重點課題，尤其這次帶著環保處長楊漢宗、林園廠長陳國棟、大林廠長許晉榮一起來上課，也希望對全體員工有宣誓意義，全力重視環安，不要造成地方汙染。

戴謙說，最近由原本的副總、煉製事業部執行長李順欽升任中油總經理，5位副總也將於周一上任，領導階層全部到位後，國人期待中油螺絲鎖緊的部分，相信中油會做得更好。

畜牧博士戴謙表示，他在畜產事業所當所長時，對於養豬廢水處理、汙染防治了解頗深，在當農林廳副廳長時，全國的農業汙染也參與很多，而南科管理局長任內時，對園區建構及環安建管等，都是重要經驗，接掌中油當然也會注重環安。

「謝謝董事長帶頭來接受環境教育講習！」高市環保局長蔡孟裕說，中油在高雄是生產主力基地，希望未來對於相關製程，維護保養更加落實，從以前經驗發現，每隔一陣子，就發現有些機器跳機、或部分故障，看起來有系統性問題，期盼中油多注意調修，以免啟爐或停爐時再發生狀況。

環保局統計，去年初至今，林園廠共發生6件汙染事件、開罰240萬；大林廠2件、開罰110萬。

前中油董事長林聖忠也曾因屢次發生環安意外，被要求至高市環保局參加講習，當時中油不服、提出訴願被駁回，林聖忠於2015年2月5日到環保局聽課，後來接任的陳金德亦被罰，但指派勞工董事陳枝章代表出席上課，戴謙是第二位親自出席環安講習的中油董事長。

(中時)