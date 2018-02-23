不僅美軍出包 澳洲F-18「超級大黃蜂」也遇缺氧危機

2018年02月23日 09:49 中時電子報 李靖棠

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，繼美軍去年傳出戰機駕駛艙缺氧後，近期澳洲空軍（Royal Australian Air Force）也宣布，麾下現役的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18F Super Hornet）與波音EA-18G咆哮者電子作戰機（EA-18G Growler），似乎也面臨和美國一樣的缺氧危機。澳洲方面表示，「由於艙內供氧系統出狀況，連帶引發飛行員身體不適，（我們）擔心會影響或危害飛行員健康，目前已與美國海軍合作，進行深入調查。」

RAAF - F/A-18 Hornets Royal Australian Air Force

事實上，擁有大批F-18「超級大黃蜂」戰機的美國海軍，對此危機也非常頭痛。美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）去年底更宣布，將懸賞1千萬美元（約3億台幣），給任何能找出解決方法的人或機構，勢必在問題更嚴重化之前，找出徹底解決方案。

不只超級大黃蜂出問題，連澳洲的EA-18G咆哮者電戰機也出現駕駛艙缺氧問題。（圖/澳洲空軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

事實上，F-18並非唯一出問題的機型，包含F-35A戰機（F-35A Joint Strike Fighters）也曾在6月份集體發生缺氧危機，還有T-45蒼鷹教練機（ T-45 Goshawks）也曾出現因燃油問題導致缺氧，就連僅限美軍專用的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）也都曾傳出駕駛艙缺氧的問題。對此，美國軍方也感到相當棘手，由於戰機科技過於精密且複雜，任何一款出問題，要找出其癥結點，不僅是經費龐大、還需要不少時間，但為了飛行員值勤的安危，軍方現亦和航太總署（NASA）聯手，盡快想辦法解決這個隱憂。

(中時電子報)