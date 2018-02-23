高雄魅力輸台中台南 日語旅遊手冊還在推蓮池潭

圖為高雄市蓮池潭龍虎塔是觀光客必遊之地。（資料照片 呂素麗攝）

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中時電子報
/綜合報導

陳菊政績好？從城市行銷角度看高雄魅力，可能要大打折扣！日本資深媒體人、作家島野剛表示，被日本人問到推薦高雄去哪玩，他總是語塞說不出口，而他一點也不想推薦蓮池潭。反觀台中、台南首長積極到日本行銷，讓更多外國觀光客願意到台中、台南，反倒對高雄愈來愈「過門不入」。

島野剛在《蘋果日報》撰文指出，從這次民進黨高雄市長初選，可知多位候選人對高雄的未來並未展開熱烈的討論。島野剛認為，那是民進黨患有恐菊症，不敢對她的政績提出批評所致。

島野剛說，從駐台當特派記者時期就喜歡高雄，且也常往高雄跑，但現在的高雄很多方面都落後了。第二大城市已被台中超越，高雄港吞吐量滑出10名已久，這10年內也未見起色，雖也有國際經濟的因素，但政治是講究成果與咎責的世界，這種現狀理應更受到關注。

高雄有輕軌、愛河整治等令人驚豔之處，但它最大問題是未經過系統化整理。每當日本朋友問島野剛，「有什麼推薦的高雄景點」時，他總會一時語塞。他說，到今天為止，日本語撰寫的旅遊指南，高雄景點之首仍是「蓮池潭」。而島野剛完全不想推薦朋友去蓮池潭觀光。

反觀台中、台南的作法，兩市首長無不親力親為，積極赴日城市行銷。現在愈來愈多日本人會到兩地觀光，提到台中，會想起宮原眼科、台中國家歌劇院等景點；說起台南，就會想到林百貨與神農、烏山頭水庫看看。以前外國觀光客從台北逛完，就會直接南下高雄旅遊，現在情勢改變，反而是從台北南下台中、台南，反倒對高雄要「過門不入」了。

(中時電子報)

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