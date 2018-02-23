納稅人付費！女市長火辣裸照露餡 與保鑣墓園幽會

2018年02月23日 09:56 中時電子報 楊幼蘭

美國田納西州納希維爾市長芭蕊（Megan Barry）去年7月因22歲獨子服藥過量致死，引發各方關注。不過她這次再度成為鎂光燈下的焦點，卻是因為與保鏢傳緋聞，裸照還在保鏢的手機上出現。

據《田納西人報》（The Tennessean）22日報導，田納西州調查局（Tennessee Bureau of Investigation）說，已取得前保鏢佛瑞斯特（Rob Forrest）的手機，並發現女性的裸照。調查人員認為，這證實了佛瑞斯特在值勤，也就是納稅人付他加班費時，與市長芭蕊發生婚外情。

調查人員說，相片中的裸女躺在床上，旁邊還擺了黑皮包。而這黑皮包先前在芭蕊在華盛頓接受電台專訪時，也曾出現在照片上。

此外，據新聞頻道5（NewsChannel 5）22日報導，安全錄影顯示，芭蕊2017年有好幾次一早便偷空，單獨與佛瑞斯特開車到納希維爾市公墓（Nashville City Cemetery）相會。而據薪資支付紀錄顯示，每次佛瑞斯特與市長到公墓時，都是納稅人付加班費。

在新聞頻道5的叩應節目中，甚至有人打電話進來說，「事實上，我知道她和這傢伙幾乎每天早上都在市立公墓幽會。」

納希維爾市公墓是當地歷史最悠久的公墓，其他消息人士也說，經常在清晨看到佛瑞斯特載女市長的白色休旅車在公墓出現。

而芭蕊1月31日已承認，兩人早在2016年春已經發生婚外情。不過，身為民主黨的芭蕊至今仍堅守原有的立場，說她沒打算辭職。

另一方面，儘管芭蕊與律師拒絕解開手機密碼，但田納西州調查局已取得搜索狀，周五扣下她的手機。

調查人員發現，佛瑞斯特手機上的裸照似乎是在他與市長出差時拍攝的。除了裸照外，調查人員還發現了他與市長間有260個對話，以及35通電話記錄，不過都已刪除。而調查人員說，佛瑞斯特手機上刪除的資訊可能還留在芭蕊的手機內。

(中時電子報)