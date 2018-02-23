日皇太子德仁慶生 暢談明年即位後的抱負

2018年02月23日 10:00 中時 黃菁菁

日本皇太子德仁23日歡度58歲生日，他在記者會上針對明年4月30日天皇退位，5月1日他將即位一事表示，將以天皇和皇后為榜樣，誠摯地執行每一件公務。針對患適應障礙症的雅子妃則表示，她已順利地康復中。

日本政府去年6月成立《有關天皇退位等皇室典範特例法》，去年12月召開時隔25年的皇室會議，決定該法的施行日。德仁表示，天皇和皇后長年來一心從事公務，讓我深感敬意，今後我會參考兩人致力公務的態度並牢記在心，作為今後自身活動時的準則。

被問到下一代象徵天皇的抱負，及他曾提及的「順應新時代的公務」之想法時，德仁表示，日本憲法規定，天皇是日本國和日本國民統一的象徵，重要是要持續思考，如何與國民同甘共苦，祈願國民的幸福，以及怎樣才是象徵(天皇)應有的態度。

針對皇族減少，成為天皇後與皇弟秋篠宮的公務將如何分擔？天皇和上皇(天皇退位後的稱號)是否有「雙重權威」之虞之提問。德仁表示，和日皇、秋篠宮有很多機會討論今後的公務，詳細的內容恕不便說明。今後我會全心全意地持續扮演好象徵天皇的角色，真誠地執行每一件公務。

在家人方面，德仁表示，與雅子結婚已25年，雅子這1年也持續努力治療中，盡可能公私兼顧，也出席了東京都內舉辦的儀式等活動，6次到地方訪問、執行公務，這些努力也讓她增添了自信，活動範圍變得更廣，對雅子本人以及對我都是非常開心的事。

去年東宮醫師團表示，雅子已確實恢復中，但身體狀況依然有高低起伏，希望不要太著急，慎重地一點點把活動範圍擴大，由衷感謝國民過去對雅子的溫馨關懷，也希望今後能繼續溫情守護雅子。

德仁表示，愛子去年4月已是學習院女高中生，踏出新的一步。她感興趣的方向也越來越多，不管是對讀書、運動、社會都很感興趣，有外國客人到東宮御所時，愛子也漸漸會用英語交談。

至於愛子的將來，雅子和我都會聽她本人的希望，和她討論，也會聽取周圍的人們的各種建言，希望愛子能累積各種經驗，好好地走向自己希望的道路。

(中時)