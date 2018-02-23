NBA》杜蘭特本季僅排第10？老湯普生不服

2018年02月23日 10:09 中時電子報 盧品青

美媒Bleacher Report統計本季表現最好的前10名球員，自稱聯盟第一人的杜蘭特(Kevin Durant)居然只排在第10，除了球迷不滿，隊友湯普生(Klay Thompson)的老爸也看不下去，他推文表示：「這什麼白癡排名？」

這項排名主要依據4個數據，包括TPA(球員的得分增益)、正負值(球員對比數的影響)、PER(球員整體效率)、Win Shares(對勝負的影響)，運用棒球賽伯計量學的概念來統計球員的表現(Metric System)。

榜單依序為：1.哈登(James Harden)、2.詹姆斯(LeBron James)、3.韋斯布魯克(Russell Westbrook)、4.阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、5.唐斯(Karl-Anthony Towns)、6.巴特勒(Jimmy Butler)、7.戴維斯(Anthony Davis)、8.柯瑞(Stephen Curry)、9.利拉德(Damian Lillard)、10.杜蘭特。

老湯普生在推特上說：「萬能的杜蘭特只有第10名，哇哈哈哈哈哈哈，這就是美國人不該使用計量學的原因，愚蠢的Bleacher Report即是明證。」

這種數據顯然很不公平，棒球是因為每個打者都有相對平等的立足點，但是籃球只有一顆，像杜蘭特與柯瑞需要彼此分享球權，不必打得很拚命也能贏，他們的計量學數據自然比不上那些一人軍隊。

杜蘭特本季場均26分、6.8籃板、5.5助攻、1.9阻攻，投籃命中率52%、三分球42%、罰球88%，攻防兩端都帶給對手巨大威脅，怎麼看都不會是排到第10名的人。

老湯普生也表示沿用原本的數據就好了，「美國人應該繼續使用英制，別用公制(雙關語，Metric System也是公制的意思)。」

(中時電子報)