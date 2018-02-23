慶元宵！高樓自助餐賞美景！鹹甜草莓料理療癒少女心！

2018年02月23日 10:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

彷彿一盞盞小紅燈籠，鮮嫩欲滴的草莓擺飾在蝴蝶麵，伴隨酸甜的檸檬汁、橄欖油的醬汁調味，一盤開胃可口的「鮮蝦蝴蝶麵草莓沙拉」療癒少女心；6.7公斤，長逾40公分的爐烤香草鮭魚芳香撲鼻，烤到最美味的八分熟！別小看草莓只能當水果、做甜點！色相俱佳的草莓做成鹹的料理更是「畫龍點睛」！

草莓塔及草莓奶酪。（Mega 50提供）

春暖花開慶元宵、戶外的櫻花也滿開，此時也是苗栗大湖草莓最可口的時刻！想一次嚐遍各式草莓料理嗎？來新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，與三五好友在落地窗前欣賞高樓美景，品嚐高顏質的特色美味吧！裹上新鮮碩大草莓沾上巧克力、古早味草莓糖葫蘆，碩大鮮紅的草莓美味多汁、更遑論超吸睛的「草莓壽司」！大片生魚片好Q彈、100％現搾的新鮮蔬果汁喝得到營養與健康，今年春天就來品嚐百變風貌的「莓好時光」。

草莓料理不僅能做甜，鹹的更有味道。

●坐擁高樓美景、惜食也能嘗台灣好味

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，雙北美景盡收眼底，主廚秉持『從產地到餐桌』的理念，以「吃吃的愛台灣」為名，網羅愛買走遍全台鄉鎮精選的友善、有機或有認證的各種食材，配合節令推出主題式活動。

惜食更有味！外表可能不起眼的有機的紅蘿蔔，打成果汁香甜可口，喝得到滿滿的維生素A！

長了腳的紅蘿蔔、歪歪扭扭的地瓜...等，如果蔬果界也有時裝秀，它們絕對會是伸展台上最佳主角。而大家常吃的火龍果，可能因為鳥啄影響外觀，就無法進入產銷體系而遭丟棄浪費，實在非常可惜。其實這些格外品不論是切水果盤、打果汁，都跟一般蔬果一樣鮮甜！在「Mega50樓Café」這裡這些外表其貌不揚的蔬果重新找到新價值，有機的紅蘿蔔香甜可口，喝得到滿滿的維生素A！

爐烤香草鮭魚佐柳橙草莓莎莎。（Mega 50提供）

想一次品嚐各國特色料理嗎？香嫩多汁的現烤牛排、滿滿鮭魚熬煮的北海道的石石狩鍋、主廚現切生魚片、鮮蝦蘆筍手卷、港式飲茶美味燒賣，小朋友喜愛的冰淇淋、台灣當旬水果等！將這些料理擺放至餐盤，彷彿你就是設計師，拍照打卡看怎樣最潮、先吃後吃都能品嚐出不同美味！在50層高樓中午吃，欣賞藍天白雲，晚上吃更能坐擁極致月光。

草莓壽司。（Mega 50提供）

●「莓好時光」享受大湖草莓的鹹甜百變風貌

元宵節將至，全台燈會熱鬧展開！燈會不能少的除了生肖主燈！一盞盞紅色小燈籠更是將年節喜慶提升最高點！其實美味的草莓也像是小燈籠在餐盤上嶄露頭角！紅彤彤的草莓，聞到那一股甜絲絲的香味，微微的酸，彷彿初戀般的甜蜜與詩意。

「碳烤豬肋排佐草莓BBQ醬」外表繽紛、嘗起來美味。

這次「莓好時光」活動期間，擁有25年豐富資歷的主廚陳俊杉，率領團隊集思廣益，除了既有的現流生魚片、生猛海鮮吧、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，端出來的主題佳餚包括讓草莓大變身，彷彿千面女郎般一口口征服我們的味蕾。

特色草莓料理不僅「顏質高」，吃得到台灣道地原味。

「海鮮蛤蠣草莓巧達濃湯」喝到淡淡清香、「碳烤豬肋排佐草莓BBQ醬」中彷彿童話般躍上餐盤，嬌豔欲滴的草莓彷彿小紅帽和大野郎相抗衡；巧克力鍋也有「三兄弟」，粉紅草莓小妹、巧克力大哥、優格弟弟讓水果更香甜，還有墨西哥辣椒雞肉乳酪餅佐草莓莎莎、焗烤草莓蟹肉洋芋盅、煉乳草莓起司披薩、蜜汁草莓梅花叉燒、鮮蝦蝴蝶麵草莓沙拉、現拌鰻魚草莓散壽司、草莓燻雞手卷…等！高顏質的草莓料理保證少女心大噴發，讓草莓控瘋狂！

草莓奶凍捲。（Mega 50提供）

●元宵將至！大台北看花燈嘗美味

今年農曆春節只有六天，有人覺得不夠盡興，然而緊接著元宵節（3月2日）又要來了！台北燈節以「2018幸福GO GO」在西門町熱鬧展開，以「狗」的諧音雙關語邀請大家一起「GO GO」幸福！新北市除有享譽國際的平溪天燈，從今年起也首次在在大台北都會公園舉辦「2018新北市旺來福來祈福燈會」，5大主題匯聚兩岸花燈達人同場競技，還有超萌狗明星「福星」為造型的小提燈與民同歡！

三色「巧克力鍋」色彩繽紛又美味。

有人說，年要過完元宵，才算是「過完年」！當與親朋好友歡度元宵、賞櫻花的春天也不妨來嘗嘗美味的草莓料理！看草莓如小紅燈籠閃耀光芒，讓料理增色、暖心也暖味！今年春天準備好你的相機、帶著放空的胃與心，用「莓好時光」讓我們生活更Colorful！

(中時電子報)