告別單身出奇招 西安老闆狗年給單身狗送狗

2018年02月23日 10:37 中時電子報 喻華德

據大陸影音平臺「梨視頻」2月14日影片，西安一家公司老闆為解決員工沒對象的問題出奇招，在尾牙（大陸稱年會）活動上推出「給單身狗送狗」的「獎項」，三女兩男五位年輕員工均獲得一人一隻真的狗。有網友認為這是老闆讓這些員工可以藉由遛狗增加認識對象的機會的窩心之舉。

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五位年輕單身男女發表「獲狗感言」。一位獲獎的男性員工說，他可能會把找對象的時間用來陪狗玩，所以如果明年還有這個獎項的話，他蟬聯的可能性非常大。

另一位獲獎的男性新聞編輯說，都說女人如衣服，他都裸奔20多年了。

一位女性員工說，感謝公司讓她今年情人節不再孤單了。

另一位女性員工說，她想著可以獲得「美女/少女/仙女獎」，但從來沒想過能獲得「單身狗獎」。至於為何沒有男朋友呢，她說找個帥的會擔心對方花心，找個有錢的會擔心對方在外不老實。找個對她好的，那萬一有一天不對她好了怎麼辦，所以說一個人好，想養狗就養狗，想吃肉就吃肉。謝謝公司送她狗。

最後一位女性員工說，感謝副總和公司，讓她在狗年作為一隻單身狗領到一隻狗。她說「妳還沒有男朋友」這句話可以接在任何一首詩的後面，如「兩個黃鸝鳴翠柳，妳還沒有男朋友」；「問君能有幾多愁，妳還沒有男朋友」。她說日常生活中微博不好玩，手機不好滑，為何一定要有男朋友，希望大家好好享受生活。

單身狗不僅是網路流行用語，實體化成布偶代表背後也是一種商機。（圖/取自淘寶）

該公司副總說，希望能為單身的同事送一個特別的禮物，希望這隻狗能帶來好運，找到自己的男/女朋友。

從該公司幕後製作影片來看，這家公司其實是新浪陝西，這次活動是一種巧妙結合員工福利的行銷企劃。當「頒發狗子」時，主持人也宣布請大家拿手機記錄並分享至微博，微博轉發數最高者可以獲得副總紅包一份，大陸的行銷手法和創意可見一斑。

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據百度百科資訊，「單身狗」是大陸在2011年創造的網路俚語，指沒有對象或未婚的人，與「光棍」意思相近。同時，單身狗在詞義上有自貶和自嘲的意味，帶有詼諧的網路用語色彩。單身狗一詞的流行是普遍的社會現象和網路時代的傳播特色共同形成的。

(中時電子報)