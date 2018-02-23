15年前槍殺立委呂孫綾堂叔槍手 遭人連開8槍身亡

警方於現場拉起封鎖線展開調查。（譚宇哲翻攝）

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、中時電子報

(10:30 更新呂孫綾回應)綽號「死囝仔忠」的幫派分子47歲男子陳文忠，23日凌晨2時55分開車至新北市淡水區新春街接送24歲陳姓未婚妻，突遭人上前近距離朝頭、肩部連開8槍，當場失去生命跡象，經緊急送醫仍宣告不治。警方查出，陳文忠正是15年槍殺立委呂孫綾堂叔呂清芳的兇手。警方正調閱監視器，追緝兇嫌到案。

警方調查，陳文忠23日凌晨開車至新春街接送陳姓未婚妻，槍手疑似騎機車尾隨，陳女上樓後，槍手隨即上前持槍朝在駕駛座上的陳文忠連開8槍，隨後騎機車逃逸，陳女聽聞槍響下樓查看，驚見陳文忠已渾身是血失去生命跡象，趕緊報案將其送醫。

據了解，陳文忠有殺人、槍砲、毒品等多項前科，2003年曾在當時淡水鎮「夜花園」茶室犯下槍擊案，陳在上門處理債務糾紛時，槍殺代為出面調解的現任立法委員呂孫綾的堂叔呂清芳，隨後跳上車逃逸，直到2個月後才被警方逮捕入獄服刑，並在2年多前假釋出獄。

不僅如此，陳文忠2015年7月在基隆看守所服刑時，還曾夥同另3名收容人協助犯重罪遭羈押的李怡慶企圖逃獄，最後遭3名管理員及時制止。

警方表示，槍手開槍部位集中死者胸部以上，槍槍命中要害，致人於死意圖明顯，初步調查疑似與毒品交易糾紛有關，但也不排除與過去的槍擊案有關，將持續積極調閱監視器追緝凶嫌。

中天電視報導，立法委員呂孫綾剛剛透過幕僚回應，15年前被槍殺的確實是她的堂叔，但當時她年紀小，也不是很清楚此事，不方便回應。

(中時)

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