礙於NCC法規限制 軍師第二部《虎嘯龍吟》播出時間再等等

2018年02月23日 10:19 中時電子報 蘇士亨

中視《軍師聯盟》從去年12月播出後，劇情高潮迭起讓收視開出紅盤，昨晚播出精彩大結局之後，將由《軍官‧情人》接檔播出，該劇由寇世勳、馬之秦和涂善妮等演員領銜演出，在收視保證前提下，相信劇情也備受期待。

《軍師聯盟》劇情接近尾聲時，播出曹植獄中經典的七步成詩，惹哭哥哥曹丕，兩個男人真誠對戲成為最大看點，不過整齣戲完結篇後，並沒有完全展示司馬懿一生，經歷曹丕、曹叡、曹芳三代帝王的司馬懿，如今僅有輔佐曹丕，萬眾期待他與諸葛亮的頂級對決，仍沒有出現在劇情裡，也讓觀眾頻頻詢問第二部《大軍師司馬懿之虎嘯龍吟》何時上映?對此中視表示根劇NCC《廣播電視法》第19條規定，除維持本國自製節目播送比率應達70%外，新增「黃金時段」播送本國自製戲劇節目應達同類型節目50%，此外《衛星廣播電視法》第8條規定，衛星頻道節目供應事業製播節目應符合主管機關所定本國節目比率限制，即便網路平台早已播映完畢，但合格電視業者在法令限制下，也僅能照著法規走，據悉最快要等到今年六月，才能在電視上收看到《大軍師司馬懿之虎嘯龍吟》，觀眾朋友也只能耐心等候。

接替上檔的《軍官‧情人》，由寇世勳、馬之秦和涂善妮等實力派演員，搭配上年輕一代的劉品言、周采詩、修杰楷、孫其君、陽詠存等演員，尤其在《軍官‧情人》有吃重演出的寇世勳，當年代表作《一剪梅》、《鋤頭博士》等，都是中視早期經典好戲，在當年更被稱為戲劇台柱。而涂善妮則是五、六年級生心中的資深戲劇女神，相信都會為該劇擦出不少精彩火花。

NCC相關法令條文:

《廣播電視法》第19條，除維持本國自製節目播送比率應達70%外，新增「黃金時段」播送本國自製戲劇節目應達同類型節目50%規定，另《衛星廣播電視法》第8條規定，衛星頻道節目供應事業製播節目應符合主管機關所定本國節目比率限制。

關於「黃金時段」、自製節目比率的詳細規定，無線電視方面，戲劇節目的主要時段，規定在晚間8時至10時，本國自製節目比例必須佔50%，至於對「本國自製節目」的認定，主要參考財政部及經濟部會銜發布之《進口出版品電影片錄影節目及廣播電視節目原產地認定基準》，並以節目之主角、配角、編劇、導演及製作人作為主要認定標準，並輔以其他認定標準。

此外為避免自製節目過度重播問題，也規定無線電視及衛星電視的自製節目新播率應達40％，促使業者積極製播新節目，此兩項草案的目的在於於扶植本國節目製作，增加就業機會，留住影視人才，並維護閱聽者的收視權利。

NCC強調，透過此二草案規範指定時段及新播率等方式，預期將可提高業者本國自製節目播出比率，創造本國自製節目的市場需求，帶動新投資，但好的內容才是永續發展的關鍵，除產業自身的努力，亦期待文化部、經濟部及相關部門共同參與，將資源投入，以提升影視產業製播能量，帶動我國影視內容及文創軟實力。（塗鵬揚／綜合報導）

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(中時電子報)