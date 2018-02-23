限塑政策暗藏殺機！不鏽鋼吸管「邊走邊喝」恐致命

2018年02月23日 10:33 中時電子報 尉遲佩玉

環保署擴大限塑政策，不鏽鋼吸管真的環保又安全嗎？(圖/達志影像)

環保署擴大限塑政策，2030年將全面禁用塑膠吸管，市面上開始販賣各式可重複使用的吸管，不過，不鏽鋼、玻璃吸管真的環保又安全嗎？外傷醫學會理事長、和平婦幼院區急診醫學科主任簡立建表示，國人喜歡邊走邊喝，若不慎跌倒，粗硬的吸管從口咽刺入顱底，可能有致命危機！

簡立建指出，不鏽鋼、玻璃吸管比塑膠吸管堅硬許多，但口腔軟顎脆弱，國外已有不慎刺入的類似案例；國內也曾發生孩童跌倒，波霸奶茶的粗吸管刺進軟顎，造成撕裂傷、大量出血的案例。

限塑令擴大管制對象，許多店家已不免費提供購物用塑膠袋。（資料照/吳敏菁翻攝）

簡立建提醒，國人有邊走邊喝的習慣，尤其幼童跑跳、嬉鬧，若不慎碰撞、跌倒，不鏽鋼、玻璃吸管如同筷子，直接從口咽刺入顱底，嚴重的話可能致命。星巴克2016年在美、加、中國大陸共回收約250萬支不鏽鋼吸管，主要就是基於安全考量。

另外，也有人認為，不鏽鋼、玻璃吸管在製程中的排碳量恐怕比塑膠吸管更大，而且清潔不易，造成的汙染不見得會變少。建議在發展出其他替代材質前，盡量減少使用吸管，必要時，兒童可改用鴨嘴餵食器，或以口就杯飲用。

(中時電子報)