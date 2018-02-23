參加校園反霸凌活動 宜蘭代理縣長陳金德：自己常被網路霸凌

2018年02月23日 10:59 中時 胡健森

宜蘭縣代理縣長陳金德23日參加一場校園反罷凌活動時有感而發地表示，他身為代理縣長，卻也經常遭到網路霸凌，因此特別親自參與這場活動，展現與大家一同支持反罷凌的決心。

寒假結束各校已經開學，宜蘭縣政府為了營造安全、溫馨、適性的學習環境，以及健康、和諧、友善的校園風氣，利用開學之初在宜蘭縣凱旋國中舉辦「反黑反毒反罷凌」宣誓活動。

凱旋國中的學生們則發揮創意及所學，透過短劇、舞蹈等表演內容，呈現校園內常見的霸凌問題，並透過幽默有趣的方式，讓學生在笑聲中建立正確的觀念，而舞龍舞獅以及國樂演奏等演出，也博得滿場的掌聲。

宜蘭代理縣長陳金德在致詞時表示，原本他在想，這場活動由副縣長出席就可以，但當他看到「反霸凌」的主題後就決定要自己參加，原因是自己雖然身為代理縣長，卻也經常遭到他人的霸凌；陳金德說，在網路世界可以用很多的假帳號，並且也可以招募很多的網軍，尤其是政治領域，如果沒有自己的1支網軍就沒有辦法「打仗」。

陳金德說，自己剛回來擔任代理縣長後，也遭遇了好幾個月的網路霸凌，因此特別要與大家一同領會遭到霸凌的心情，並且支持「反霸凌」的立場及決心。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時電子報關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

(中時)