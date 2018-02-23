參加校園反霸凌活動 宜蘭代理縣長陳金德：自己常被網路霸凌

凱旋國中學生以逗趣的短劇表演方式，傳達正確的反霸凌觀念。（胡健森攝）

友善列印
中時

宜蘭縣代理縣長陳金德23日參加一場校園反罷凌活動時有感而發地表示，他身為代理縣長，卻也經常遭到網路霸凌，因此特別親自參與這場活動，展現與大家一同支持反罷凌的決心。

寒假結束各校已經開學，宜蘭縣政府為了營造安全、溫馨、適性的學習環境，以及健康、和諧、友善的校園風氣，利用開學之初在宜蘭縣凱旋國中舉辦「反黑反毒反罷凌」宣誓活動。

凱旋國中的學生們則發揮創意及所學，透過短劇、舞蹈等表演內容，呈現校園內常見的霸凌問題，並透過幽默有趣的方式，讓學生在笑聲中建立正確的觀念，而舞龍舞獅以及國樂演奏等演出，也博得滿場的掌聲。

宜蘭代理縣長陳金德在致詞時表示，原本他在想，這場活動由副縣長出席就可以，但當他看到「反霸凌」的主題後就決定要自己參加，原因是自己雖然身為代理縣長，卻也經常遭到他人的霸凌；陳金德說，在網路世界可以用很多的假帳號，並且也可以招募很多的網軍，尤其是政治領域，如果沒有自己的1支網軍就沒有辦法「打仗」。

陳金德說，自己剛回來擔任代理縣長後，也遭遇了好幾個月的網路霸凌，因此特別要與大家一同領會遭到霸凌的心情，並且支持「反霸凌」的立場及決心。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時電子報關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

(中時)

內閣改組名單 政院下午3時公布 民進黨台南市長初選過年殺到見骨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。