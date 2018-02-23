春遊金山好樂活！櫻花健行品芬多精！神秘海岸賞絕景

金山區中山溫泉公園櫻花現況，目前約開4-5成。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開！出遊的心蠢蠢欲動！其實美景就在我們身邊！由好萊塢大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，全片都在台灣拍攝的電影《沉默》，曾到新北金山獅頭山公園下方與水尾漁港間的神秘海岸取景！此時又是櫻花滿開期！趕快相揪好友來趟北海岸，賞櫻健行、品鬼斧神工海岸美景。

金山「神秘海岸」是大導演馬丁史柯西斯看中海岸有豆腐岩、蜂巢岩等豐富地形，特別到這祕境取景電影《沉默》。（新北市漁業處提供）

新北市政府綠美化環境景觀處為本年度(107) 賞櫻的主題「走!來去新北賞櫻」2月25日星期日將於金山區進行櫻花健行活動，現場除了美麗的櫻花，更能觀賞北海岸獨特的風景，凡參與健行活動即可獲得精美的櫻花餐具組，實在是假日休閒的好去處呢！

金山區中山溫泉公園櫻花現況。（新北市景觀處提供）

景觀處與金山區公所共同舉辦2018金山區賞櫻健行活動，想報名參與的民眾請速致電金山區公所以免向隅，若報名成功則可於活動當日上午9點30分開始報到，10點整從中山溫泉公園櫻花大道出發，行經獅頭山公園，最後回到磺港公共浴室泡湯，活動路線全長約2.7公里。闖關活動的部分則是於中山溫泉公園領取闖關兌換卷，並在獅頭山中繼醫護站蓋章，憑完成證明至終點則可以兌換金山區所產的地瓜條。

除了櫻花以外，本次活動另有一個重頭戲便是於民生路及中興路交叉口的虎豹獅象綠地揭牌儀式，乘載了金山人記憶的四祥獸分別象徵百(豹)、福(虎)、金山(金獅)、任重致遠(玉象)，如今將藉著國寶級大師原作王居士指導著手辦理修復工程後再一次於眾人眼前呈現，更能突顯地方人文風情，相關活動詳情請參考金山區公所網站。

金山區中山溫泉公園櫻花。（新北市景觀處提供）

緊接著的就是三月份的淡水區天元宮賞櫻活動及三芝區、土城區的健行活動，所有新北市的櫻花與賞花活動資訊請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，同時景觀處官方網站亦有最新的活動消息露出，請民眾多加利用。

(中時電子報)

燭臺嶼。（新北市漁業處提供）
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