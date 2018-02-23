鄧小平原孫女婿遭公訴 陸保監會接管安邦集團

曾是安邦保險集團董事長的吳小暉，如今遭到大陸官方以經濟犯罪提起公訴。（圖/新華社）

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中時電子報

據新華社報導，一度因以19.5億美元（約590.5億台幣）買下紐約著名地標- 華爾道夫酒店（Waldorf Astoria New York），成為國際媒體焦點的安邦保險集團。如今卻因為集團原董事長、總經理吳小暉涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴，大陸保險監督管理委員會（保監會）為確保旗下消費者合法權益，依法從今日（2/23）開始，對安邦保險接管一年。

現年51歲的吳小暉，浙江溫州市平陽縣人，早年曾在溫州平陽縣工商局工作，後轉為溫州市府的職員，在父親的支持下，於1996年成立聯通租賃集團有限公司，成為上汽集團最大的承包商，兩年後成立旅行者汽車集團，這兩家公司後來成為安邦人壽初始股東之一。在安邦保險多次改組，成為集團股份有限公司後，原董事長胡茂元下臺後，吳小暉正式走向臺前接任董事長一職。

今年1月份，吳小暉（圖中立者）赴美參加美國中國總商會晚宴，與美國前國務卿季辛吉（圖中坐者）和前香港特首董健華（季辛吉左側）同桌。（圖/中新社）

當上董事長的吳小暉，感情生活與家庭也成為外界關注的焦點，第二任妻子是前杭州市市長盧文舸之女，不久後宣告離婚；真正讓外界好奇的，是2003年因同事關係而結縭的妻子鄧卓芮，是已故的大陸國家領導人、中央軍委主席鄧小平的孫女，讓吳小暉成為前中國科協常務副主席鄧楠的女婿。兩人育有一子，雖現已離婚，但這個身份仍持續讓他的一舉一動，都倍受關注。

吳小暉的前妻鄧卓芮（圖右）小時候，與外祖父鄧小平（圖左）一起玩。（圖/搜狐新聞）

一直以來都相對低調的吳小暉，卻在近5年來，帶領安邦保臉向前衝，成為僅次於中國人壽、平安保險之後的大陸第3大保險集團。野心勃勃的他，更著眼於海外企業和投資項目，投入19.5億美元（約590.5億台幣）收購紐約華爾道夫酒店，再轉委託希爾頓集團（Hilton Hotels Corporation）經營。

本看似順遂發展的吳小暉，卻在去年4月開始爆出民生銀行的千億貸款弊案，開始成為陸媒箭靶；6月份更傳出被帶走調查、並將公司職權轉交副手團隊執掌。如今大陸官方大動作接管集團，不僅證實了各種傳聞，也讓人好奇，安邦集團未來的走向為何。而吳小暉本人也遭上海市人民檢察院第一分院依法，以集資詐騙、職務侵佔等罪名，向上海市第一中級人民法院提起公訴。

(中時電子報)

文章來源：保監會依法對安邦保險實施接管 將引資完成股權重整

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