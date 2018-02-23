學測5標出爐 滿級分259人4年來最多

2018年02月23日 10:59 旺報 簡立欣 、中時/ 郭吉銓 、中時/

大考中心23日公布107學年大學學測成績，共計259人獲得滿分75級分，比去年118人大幅增加141人，也是104學年以來人數最多的；社會、自然頂標比去年降1級分，英文、數學頂標則比去年提高1級分，英數兩科頂標人數增加可能是今年滿級分人數大增的主因。

大考中心23日上午公布107年學測各科級分以及5標分數，其中總級分5標成績分別是「頂標」63級分、「前標」56級分、「均標」45級分、「後標」35級分、「底標」28級分，全部5標都比去年提高1級分。

各科5標分數，國文頂標至後標均與去年相同；英文頂標至後標都比去年提高1或2級分；數學除了均標外，其他4標均比去年提高1級分；社會頂標至後標均比去年降低1級分，但與105學年相同；自然科頂標、均標都比去年降低1級分，前標比去年降低2級分。

107學年滿級分75級分有259人，是104學年以來人數最多的。國文、英文、數學滿級分人數各是3764、7407、3700人，都比去年3398、4714、1791人增加；社會、自然滿級分人數4267、2912人，則比去年5005、5692人減少。

非選擇題部分，首次獨立出來施測的國文寫作，第一題知性題最高分23分有5人，0分有492人；第二題感性題最高分23分有1人，0分有2103人（兩題滿分皆是25分）。

英文非選方面，第一題中翻英有5095人拿到滿分8分，比去年的1289人大幅增加，另有1萬3934人0分；第二題作文則有17人拿到滿分20分，去年是9人，另今年有1萬4132人英文作文0分。

(旺報)