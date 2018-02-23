中國熱！ 荷蘭未來女王傳將赴常熟留學

阿瑪利亞公主和父親國王亞歷山大。(圖/Royal House of The Netherlands)

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中時電子報

荷蘭14歲的王儲阿瑪利亞（Amalia）公主多年前就被父親透露正在學習中文，且對中國文化很感興趣。如今還在就讀中學的她，也傳出將在明年將追隨父親國王亞歷山大的腳步，到世界聯合學院（UWC）就讀，而且還選擇了該校在中國江蘇常熟的分校留學。

根據荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）報導，將作為荷蘭未來女王的阿瑪利亞公主，將會在2018年前往世界聯合學院在中國常熟的分校就讀。選擇這所學校的原因之一，就是因為她的父親國王亞歷山大（Willem-Alexander）也曾在1980年代他的中學時期，於首間世界聯合書院 ─ 英國威爾士的大西洋書院就讀過2年。

世界聯合學院目前在世界各地設有17間分校，提供2年制的國際文憑大學預科課程。該校位於中國江蘇常熟的分校於2015年成立，有65%的學生來自世界各地。

雖然代表官方的荷蘭政府消息機構不願對此消息回應。但荷蘭媒體也在消息傳出後的隔一天，發現世界聯合書院中國常熟分校的網頁上，出現了一則荷蘭語的消息，內容表示該校2018-2020學年的招生已經關閉，看似事有蹊蹺。

亞歷山大也曾表示，他在求學期間經常到處旅行，認識來自各地的人，這段經驗也有助於他成為一個更加稱職的國王。所以他也說，希望身為王儲的女兒阿瑪利亞在接下王位之前，可以好好體驗各種生活。

荷蘭國王亞歷山大和皇后麥希瑪和中國國家主席習近平的交情不錯，夫妻倆才在2月初赴亞洲參加南韓平昌冬奧前，短暫前往中國進行一天的訪問並和習近平見面。

(中時電子報)

文章來源：PRINCESS AMALIA PLANS MOVE TO CHINA FOR SECONDARY SCHOOL STUDIES: REPORT

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