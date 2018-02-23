將前進荷蘭「傳宗接代」！金剛猩猩「寶寶」小時淘氣愛儍嬌

2018年02月23日 10:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

依依不捨說再見！回憶金剛猩猩「寶寶」在台灣竟有那麼多動人美好回憶！台北市立動物園的金剛猩猩「寶寶」即將啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，出任金剛猩猩繁殖群的男主人。在春節期間有許多遊客專程趕到動物園非洲動物區，和「寶寶」道別並且送上祝福。這段日子，許多位曾經照養過「寶寶」的資深保育員，也經常聚在一起回憶和「寶寶」相處的往事，過程中有歡笑也有淚水。

當年幾位負責照顧「寶寶」的年輕小伙子，輪流充當「寶寶」的大玩偶。（台北市立動物園提供）

回顧「寶寶」小時候的可愛萌樣、頑皮的惡作劇，到他成年後轉為一副風流倜儻、俊帥的外表、卻老是愛故作兇猛，其實內心很溫柔、又愛吃醋的性格…點點滴滴、歷歷在目。保育員們對「寶寶」的情感，就如同兄弟手足一般，如今這位哥兒們終於能一償夙願，即將擁有自己的家庭，大夥兒懷著辦喜事的心情，要來和大家分享「寶寶」的童年趣事。

「寶寶」愛拉保育員們的衣服，而且經常是非把衣服給扯下來才肯罷休。（台北市立動物園提供）

野生的雄性金剛猩猩「寶寶」，是在民國76年時，由非洲喀麥隆不幸落難被走私到台灣，經過新光金控吳東進董事長等人的奔走協助，輾轉加入台北市立動物園這個大家庭。當時的「寶寶」年約2歲，體重才10.1公斤，小小的身影超級卡哇伊，十分惹人憐愛。在野外，像「寶寶」這樣的幼齡個體，都還跟在媽媽身邊哺育，通常要到11歲左右，才會脫離群體另組家庭。

「寶寶」剛住進動物園時，採人工餵哺配方奶，或許是適應新環境的壓力，加上水土不服的關係，「寶寶」吃的量有限，當營養攝取不足時，抵抗力當然也跟著下降，所以初期常會有感冒、咳嗽及拉肚子的現象，讓負責照養的保育員們如履薄冰。約莫經過半年的調適，並逐步加入水果當作副食品之後，「寶寶」的體重才總算開始突飛猛進。

保育員們對「寶寶」的情感，就如同兄弟手足一般。（台北市立動物園提供）

「寶寶」小時候和人類嬰幼兒很相似，動物園除了給予健康的食物之外，也會提供各式各樣的玩具讓他把玩，但隨著個子愈來愈壯碩，玩具常常是一到手就弄壞了，當時幾位負責照顧他的年輕小伙子，只好輪流充當「寶寶」的大玩偶。他們和「寶寶」的相處模式就像哥兒們一樣，「寶寶」有時會賴在保育員身上撒嬌討抱抱，有時會拉著他們角力玩摔跤。

許多位曾經照養過「寶寶」的資深保育員，最近也常聚在一起回憶和「寶寶」相處的往事。（台北市立動物園提供）

由於「寶寶」即將出發前往荷蘭，曾經照顧過「寶寶」的工作人員，也趁這次的機會，整理出珍貴的歷史照片，大夥聚在一起回憶往事，赫然發現部分保育員和「寶寶」合照時，上半身老是打赤膊，還因此被其他同仁取笑一番，虧說當年是想秀身材吧？！但背後真正的原因，竟然是力大無窮的「寶寶」，總是愛拉保育員們的衣服，而且經常是非把衣服給扯下來才肯罷休，被強迫脫衣服，當事人其實也很無奈呢！

最讓這群大男生印象深刻的，是當時體重已經4、50公斤的「寶寶」，還會經常趁著保育員們在清潔打掃時，跳到他們背上不肯下來，在「勸說」無效的情況下，只好乾脆背著他繼續工作。

「寶寶」有時會拉著他們角力玩摔跤。（台北市立動物園提供）

「寶寶」小時候非常的頑皮，喜歡惡作劇，有一次竟趁著保育員不注意時，偷偷溜進廚房，看到旁邊擺著一簍芭樂，二話不說拖著就往外衝，想要據為己有，保育員見他絲毫沒有要歸還的跡象，也不慌不亂，轉身回廚房拿了一根香蕉和他交換，整簍芭樂就原封不動的討了回來。回憶和「寶寶」相處的種種往事，保育員笑說「寶寶」個性是吃軟不吃硬的，所以當他調皮搗蛋時，要懂得以智取勝，以柔克剛。

對於自己曾經有機會照顧過「寶寶」，能和他朝夕相處，保育員們一致覺得很榮幸、也很珍惜這段難得的緣份，面對「寶寶」即將前往荷蘭，展開新的生活，這群漢子們內心雖然不捨，表面上仍故作堅強，打趣說著「寶寶」想要未來妻妾成群，就要好好保重身體，更希望他能順利融入新家庭，早日傳來好消息！

(中時電子報)