MLB》大谷翔平周日初登板 打擊首秀等下周

2018年02月23日 10:56 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

日本投打「二刀流」奇才大谷翔平，終於要在大聯盟熱身賽首度登板了！天使將於台灣時間25日（周日）凌晨3時10分，於仙人掌聯盟迎戰釀酒人，大谷翔平已被排定為先發投手，預計主投2局。

「我覺得這對我個人與自己的大聯盟生涯來說，都會是重要的一步，」大谷透過翻譯表示，「這會是我在美國的第一次先發，所以我很確定很多事情未必會完全照著我的方式走，但沒關係，我只需要找到自己得調整的地方。」

除了投球，大谷的打擊也受到高度期待，被美媒比喻為自「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，再一個投打兼修的奇才。大谷23日除了進行牛棚練投，也首次在天使春訓基地狄亞波球場進行打擊練習，敲了兩支全壘打。

驚人的是，大谷這兩轟當中，一發是將球轟過右外野記分板，另一發則是高高飛越了球場中外野的「瞻球屏幕」（batter’s eye screen），引起隊友和球迷的一陣驚呼。

瞻球屏幕是為了讓打者的視線不受阻礙，於棒球場中外野正後方架設的長方形深色屏幕。狄亞波球場的中外野全壘打牆距離本壘420呎，瞻球屏幕更是超過9公尺的高牆，大谷的擊球力道可見一斑。

「當然風很大也有關係啦，」大谷謙虛的說，「我開始能更看得清楚球也打得更好了，我也很享受跟隊友哈啦的感覺，在這裡很有趣。」

大谷周日先發，投完之後的隔天熱身賽，天使都不準備讓他上場打擊。所以要在比賽中看到大谷的打擊秀，最快要等到台灣時間周二的熱身賽了。

(中時電子報)