文化快遞》晃│影─史帝夫‧麥柯里個展

2018年02月23日 10:56 中時電子報 文／陳昌仁（策展人）、 圖／Steve McCurry

《阿富汗少女》被譽為20世紀最具代表性的照片。

史帝夫‧麥柯里作品《喀布爾》。

照相攝影在數位年代的普及下，儼然已成為最重要的藝術，雖然人人幾乎皆有手機、相機，但這也曝露了許多關於視覺影像的問題，蘇珊‧桑塔格（Susan Sontag）就曾哀悼過後現代質不勝量的悲劇。人工智慧AI機器已經叩門許久，登堂入室取代工作在即，虛擬實境VR的遊戲技術也不斷逼真，原本已經疏離孤獨的人們不僅會愈來愈孤離，離自然與人性接觸愈來愈遠，個人珍貴影像經驗的泛泛化也會加深疏離無感。邇來美國藝術界流傳的一起猴子自拍肖像問題，寵物猴子奪了別人手機自拍之後紅了，肖像權到底屬於猴子主人？屬於相機主人？還是猴子本人？曾經掀起一陣熱烈討論，也加深了由攝影衍生出關於影像的諸多問題。若自認照片拍得不錯，肯定會關切攝影藝術的進況；要是自知有悔，那麼更要加緊學習關於影像藝術的思考、判斷與操作，因為影像已成為21世紀溝通表現，創造藝術最重要的媒介。

史帝夫‧麥柯里的攝影當代藝術

台北當代藝術館今年2月邀請攝影藝術家史帝夫‧麥柯里來臺舉辦個人攝影展，除了要讓大家接受攝影震撼教育、學習視覺美學的良機外，同時也有學術上的雙重意義：一方面藉由大師來訪，讓臺灣直接與全球攝影藝術界語境對話接軌，對華人攝影界有很大的啟發；另一方面藉由這次展覽，重新定位麥柯里攝影與當代藝術的關係，並開啟東西方攝影文化交流新契機。展覽名稱《晃│影─史帝夫‧麥柯里個展》以麥柯里漫遊世界街頭拍照的習慣與意象為基底，強調他喜歡東晃西晃、即興捕捉人性的各種層面及行為的深層意義，並發展出結合好奇漫遊（wander）與驚異奇觀（wonder）的標題，隱含百老匯及好萊塢的蓋希文（Gershwin）名曲《’S Wonderful》，來指涉麥柯里攝影中較少被提出討論的音樂性。

麥柯里的照片總是令人感動，最為知名的莫過於他在1984年偷渡進入與蘇聯戰爭中的阿富汗，拍攝到難民營中的一名孤兒少女，被國家地理雜誌選定為該雜誌20世紀最具代表性的一幀照片，之後更被無數書刊列為頂尖，甚至死前必看的攝影傑作。不少人看到《阿富汗少女》照片之後，主動加入世界義工組織，去幫助更多未被拍到的難民，照片有如此影響力，對於淪為無感21世紀網民的我們，可能有振聾啟聵的啟發。但能拍出全世界都認識的照片，這種機緣是可遇不可求的，接下來近40年裡，麥柯里不間斷地漫遊攝影，繼續拍出許多攝人心弦的作品，即便歷經被指控修改安排某些照片風波，仍無損其攝影藝術的價值。尼采說：「殺你不死的會讓你更強健。」更何況數位時代影像檔案修圖已是標準基本動作，更甭提攝影史上的重要巨匠，如：Robert Doisneau、Dorothea Lange，包括麥柯里少年時代偶像Brian Brake，都曾安排攝影並修圖。其實用影像說故事時，經過安排修改的照片往往更接近心目中的真實。這次麥柯里來臺除了展出歷年經典名作外，還加上去年特地先遣來臺拍攝具有臺灣代表性的照片，那麼我們從中能學到什麼寶貴的經驗與啟發呢？

透過攝影揭開隱藏在背後的故事

好照片令人過目難忘，把生命的軌跡、生活的經驗賦予形象，並形塑記憶的結構，經典攝影作品甚至能把歷史衝突以影像表達。從《阿富汗少女》及許多作品中可以看到，麥柯里無疑掌握到攝影的訣竅，而這是經由不斷嘗試探索修煉得來的功力。但是與其他攝影家不同的是，麥柯里不自我設限並一直轉換業主，從攝影記者到商業攝影；從紀實報導到以影像說故事，不變的是對人性本質、互動聯結行為的捕捉與呈現。對於肖像，麥柯里說：「要有情感，要說出其人特質，要不同而難忘，更要表現出人性的共相。」簡直就是美學判斷哲學家康德最佳代表的攝影師。但麥柯里的人物照片又不全是銳利的凝視，彷彿來自亙古宇宙角落的眼神（sub specie aeternitatis），像是許多人物照片有著手印在背景、身體上，好像在補足描繪程度不如眼神的手勢，但也可能是夫子自嘲（指涉他自己受傷的右手），而這正是巴特（Barthes）強調的刺點（Punctum）─感受每張照片無法控制不為人知的關鍵。評論家弗立得（Fried）對攝影的新理論正是要把影像的劇場性（Theatricality）與自足性（Absorption）融合，把無意識的情感刺點與有意識的表演安排結合並置而無衝突，然而麥柯里的攝影已經行之多年了。

2018年台北當代藝術館的麥柯里攝影展，以影像之取像（making picture）、成像（rendering image），以及in／印象（innervating impression）三階段為軸線，發展並設計出特別的展覽空間來探求攝影的諸多議題。例如：攝影的本質是什麼？攝影藝術由現代到後現代的理論與實踐進程，對當代創作的啟發為何？攝影藝術的普及是否能提升全民美感教育，並進而彌補創造力之不足？除了麥柯里的作品震撼人心、發人深省之外，也透過展覽多件的裝置藝術解答並提出更多攝影的藝術與哲學問題。更令人期待的是，麥柯里的影像影響力會持續在臺灣以及華人世界之東西交流語境中，持續生根升溫，進而提高部分華人社群視覺思考能力以及美感判斷力，希望由質變導引出量變，那麼我們對影像藝術創新的展望就不會止於漫遊，而是有確定的範疇了。

晃│影─史帝夫‧麥柯里個展

時間│2/24～5/6，週二至週日10:00～18:00

地點│台北當代藝術館（臺北市大同區長安西路39號）

票價│50元

電話│02-2552-3721

(中時電子報)