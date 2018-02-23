「香港藝術月」三月登場！聽德布西、訪特色小店添繽紛

2018年02月23日 11:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「藝」想不到！紅遍全球的《深夜小狗神秘習題》搬上舞台劇、德布西《佩利亞斯與梅麗桑德》響徹音樂廳！走在深水埗，繽紛色彩躍上鐵閘，讓小店增添童趣！喜歡藝術的朋友有福囉！「香港藝術月」登場從3月1日至31日登場，各種藝術活動將遍佈香港不同角落。

「香港藝術月最重要的三大藝文活動：香港藝術節、藝博會Art Central、巴塞爾藝術展，將帶來大師級的藝術創作及重量級的演出團隊。另外還有香港社區內的本地藝術創意，像是「城巿閘誌2018」、「南港島藝術日」和「火炭藝術工作室開放日」，在主題、角度、規模、形式都各具特色，今年三月，就以藝遊香港為主題規劃一個香港之旅吧！

「第四十六屆香港藝術節」邀請國際團體展現令人欲罷不能的百場節目演出。（香港旅遊發展局提供）

香港藝術節，令人欲罷不能的百場節目表演

「第46屆香港藝術節」為「香港藝術月」揭開序幕。逾1,700位來自海外及本地的藝術家，將於2月23日至3月24日期間帶來130場演出。節目類型包括歌劇、舞台劇、舞蹈、音樂、雜技、歌唱等，今年重點節目包括美國芭蕾舞劇院的《芭蕾小忌廉》的亞洲獨家演出、英國國家劇院的《深夜小狗神秘習題》及威爾斯國家歌劇院的德布西《佩利亞斯與梅麗桑德》。

藝博會Art Central，聚百間畫廊帶來多元展演

緊接上場的第4屆藝博會Art Central，於3月27日至4月1日在香港中環海濱活動空間舉行，並於3月26日舉辦貴賓預覧及開幕夜參展藝廊超過100間，其中30間更是首度參展，逾七成以上的藝廊來自亞太區，陣容是歷年之冠。百家藝廊涵蓋水墨、紡織藝術、攝影、新媒體和街頭藝術等方式展現藝廊的特色，除了靜態展示亦包括互動裝置、表演及研討會等。

巴塞爾藝術展香港展會，呈現前瞻藝術創作

壓軸的世界頂尖盛事「第6屆巴塞爾藝術展香港展會」，將於3月29日至31日在香港會議展覽中心舉行。合計共248間來自32個國家及地區的頂級藝廊參展，其中28間亞太區及歐美藝廊首次參與。展會將呈現多元的藝術視野、歷史素材及知名與新晉藝術家的前瞻作品。

本地藝術家為深水埗區內十間舊式民生小店設計鐵閘畫作。（香港旅遊發展局提供）

深水埗個性店鋪、青年鐵閘導賞體驗

香港近年藝術風氣盛行，藏於社區中的藝術空間非常值得旅客前往探索，不妨走入社區感受香港的本土創意動力。今年「香港藝術月」的其中一個焦點落在滿佈舊式店鋪的地道社區深水埗。由香港青年藝術協會主辦的社區藝術計劃「城巿閘誌2018」於深水埗啟動，多位本地藝術家為區內十間舊式民生小店設計會說故事的鐵閘畫作，讓遊人透過「閘誌」一探店主個性或店鋪歷史點滴。三月下旬至四月中的週末，民眾可免費參與文化導覽團，欣賞特色鐵閘畫作之餘，更可細味舊區小故事。名額有限，先搶先贏。

南港島藝術日，新興藝術小區免費導賞

如果你計劃前往巴塞爾藝術展，不妨趁機遊覽附近的南港島藝術區。近年，不少藝廊陸續遷入曾為工業區的港島南黃竹坑，加上港鐵南港島線已經通車，那裡遂成為藝術愛好者的最新聚集處。於巴塞爾藝術展及Art Central期間舉行的「南港島藝術日」將於3月29日舉行，區內約16間藝廊將同時開放，旅客可以email或於藝廊現場報名參加免費導覽團，深入了解南港島藝術區的獨特之處。

火炭工業區，藝術家工作坊一日體驗

新界區亦有鮮為旅客認識的藝術社群。自2000年以來，火炭工業區的低廉租金吸引了藝術工作者在區內設立創作室。畫家、雕塑家、陶藝家、書法家等的進駐，令火炭從一個主要工業區漸變成充滿活力的藝術社區。多個創作室將於3月31日的「火炭藝術工作室開放日」開放，旅客不單可參觀創作過程和作品，更可直接與本地藝術家溝通交流。

在地響應，香港藝術體驗猶如繁星

其他還有一連串藝術活動將於香港主要藝術文化空間如PMQ、藝穗會等，酒店及商場如K11及太古廣場等不同地點進行。當中不得不提的有香港第一個國際級雕塑公園「藝遊維港」，2月22日至4月11日於中西區海濱長廊舉行，此免費活動將展出超過18 位新晉及知名本地及國際藝術家的多件雕塑作品。於維港美景旁近距離欣賞國際級雕塑，機會難得。

另外，3月3至29日於太古坊ArtisTree舉辦的音樂展演「NOTATING BEAUTY THAT MOVES」，將會展出從世界各地搜集的樂譜手稿以及不同藝術媒界的作品，由香港小交響樂團樂師將與著名的澳洲組合Ensemble Offspring一同演出，引領觀眾走進演奏者的世界。。

(中時電子報)