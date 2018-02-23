持美工刀逼正妹口交 惡狼判刑7年10月定讞

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新北市高姓男子3年前深夜，將一名正妹的機車牽到無人的車庫設下陷阱後，等她前往牽車時，持美工刀強迫她為其口交；最高法院痛斥高男犯行重大、嚴重危害社會治安，考量被害女子對量刑沒有意見，依加重強制性交罪將高男判刑7年10月定讞。

30歲的高男在2015年8月4日凌晨1點於新北市樹林區一處巷子，發現長相甜美的被害女子獨自騎機車經過，她在一處集合住宅大門前停車後，下車入內訪友，高男心生歹念先將她的機車牽移到對面開放式車庫內停放，擬引誘她進入車庫。

半小時後，被害女子獨自走出友人住家，發現機車被挪移到車庫，她於是進入車庫計畫將機車牽出，高男利用四下無人之際，持隨身攜帶的美工刀喝令對方「不准動」，他將被害女子逼到車庫牆角，要求對方為他口交。

被害女子見後無退路，且對方手持美工刀，擔心生命遭受不測只好配合，高男強壓她頭部逼口交得逞，再趁機逃離現場，被害人案發後向友人哭訴，在友人幫助下報警處理，警方據報調閱監視器循線逮獲高男。

法院審理期間，高男辯稱當時沒有持美工刀逼口交，而是拿手機，但被害人指證歷歷且前後供述一致，再加上案發現場有採到男性精液，送驗就是高男所有，法官因此不採信高男的辯詞。

歷審都認定，高男深夜隨機性侵，造成被害人難以抹滅的心理陰影，嚴重危害社會治安，考量被害人最初無提告意願，且對本案沒有意見，不希望再跑法院等情形，將高男依加重強制性交罪將刑7年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)

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