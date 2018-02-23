文化快遞》2018臺北文學季 轉乘文學線，請在本站上車

2018年02月23日 11:14 中時電子報 文、圖／文訊雜誌社

2018臺北文學‧閱影展今年將呈現多部甫獲諾貝爾文學獎的藝術家巴布狄倫的影像作品。

為了紀念這位日本文學史的代表人物，本次閱影展將放映《炎上》、《潮騷》等多部三。

每年市圖好書展皆結合臺北文學季活動，延伸更多的好書閱讀。

2018臺北文學季代言人─白先勇。

文學即生活，是將文學注入日常的體會，以及看待事物的視野。我們希望帶領臺北市民，體會文學作為一種生活方式的可能。希望讓臺北市民在「臺北文學季」這一站，轉乘「文學線」，走遍臺北12個行政區，造訪12區各具特色的臺北文學生活。在文學線的列車裡，所有的臺北人都將是文學人。──策展人封德屏

2018臺北文學季邀請小說家白先勇擔任代言人，替接下來一系列的活動增加了溫暖與力量。為了拓展「臺北文學季」的對外連結，今年也首度結合香港生活文學館及「澳門筆會」參與，讓臺北的文學展演及活動能量，擴散至更廣大的世界華文文學。

臺北文學季代言人│白先勇

白先勇說：「那時候的臺北成為我寫作的精神座標，那時的西門町是我們的西門町，明星咖啡館是我們的咖啡館，新生、國際、萬國是我們趕場的電影院，那時候的臺北風情，日後通通滲進了我的小說裡。有人說我是『永遠的臺北人』，我承認我是。」

作家白先勇與其著名作品《臺北人》，1971年出版至今，始終傳誦不絕。讀者遍及各世代且數量眾多，白先勇及其作，可謂臺灣文學史上經典的小說家及作品之一。除了文學，改編自《臺北人》原著短篇小說的電視劇《一把青》、《孤戀花》、《金大班的最後一夜》及電影《孽子》等多部戲劇，更持續豐富臺灣讀者、觀眾的文化眼界。

「永遠的臺北人」白先勇除了擔任2018臺北文學季代言人外，也邀請他與散文家王盛弘、詩人楊佳嫻這三位把臺北的精采與幽微寫得淋漓的創作者，暢談「臺北人‧臺北事」。

區區文學事│臺北文學季閱讀系列講座

臺北市共有12個各具特色的行政區，細數臺北的紋理，發覺文學大小事，遍布在各區的巷道中。日據時期的青年蔣渭水、謝雪紅，在大稻埕裡隔著對街開書店，掀起思想浪潮；白先勇小說裡永遠也不老的尹雪艷，漫遊西門町選料子、做旗袍、買繡花鞋；陽明山上有承載生活藝術大師林語堂，行旅大半生後的安居之所。

2018臺北文學季邀請大家一同轉乘這條貫穿各區的「文學線」，發覺每區的文學大小事。跟著廖玉蕙細讀外雙溪的文學歲月；伴隨愛亞、劉靜娟閱讀民生社區花草樹木；與瀟湘神一塊在南港古道郊遊健行兼文史踏查；在林立青帶領下逛艋舺舊城區、品嘗老滋味；跟韓良憶、王蘭芬穿梭分享東門市場的美味「食」光。這些乍看都是日常生活小事，其實內有滿滿的文學趣味，歡迎一起來品味其中奧妙之處。「區區文學事」將以多元形式，帶領每位參與者以文學視角重新認識臺北各區。盼能由小見大，挖掘出潛藏於其中的「區區」日常。

戰鬥吧！文學青年─文學獎的光明與幽闇│主題特展

小說家九把刀曾說：「人生就是不停的戰鬥。」其實每一次的文學獎都像是一場戰鬥，各式各樣類型不一的戰鬥。參戰的並不只有投稿作家，還有主辦單位跟評審委員；對戰的不只是作品，連同文學品味、文學分類、文學體制都在每一場戰役中接受著質疑跟考驗。

今年適逢臺北文學獎創立20週年，本屆臺北文學季將在臺北中山堂設置《戰鬥吧！文學青年─文學獎的光明與幽闇》主題特展。文學獎既然是個競技場，有獲勝的榮耀與光明，也會有過程的挫敗與幽闇。

這次特展將從文學獎的發展歷史談起，帶領觀眾走過日據時期以來臺灣的文學獎小史，也介紹臺北文學獎的機制及「臺北經驗」下所呈現出的生活記憶。在幽闇面部分，將述及過往臺灣各項文學獎的重大爭議，期待能夠引起更多正面檢討與延伸思考。

為了呼應特展緣起處「什麼是文學獎？」的提問，在結束前也會涉及「誰還需要文學獎？」畢竟很多人都想知道，文學獎在當代的定位為何？還有文學獎未來能有什麼更好的可能？

本次特展除了展覽內容，更邀請多位與文學獎息息相關的作家、學者、參賽者、評審、評論者，舉辦系列對談，於「2018臺北國際書展」首先暖身開跑，更首度與臉書直播節目作家事、評論者朱宥勳合作特展議題探討，展覽期間也將舉辦特展主題講座。

巴布狄倫×三島由紀夫│臺北文學‧閱影展

從文學作者的文字敘事，到電影作者的影像書寫，「2018臺北文學‧閱影展」提供了豐富多元的文學電影與大家共賞。從甫獲諾貝爾文學獎的詩人藝術家巴布狄倫的影像紀錄，到日本文豪三島由紀夫的經典電影，以及多部當代詩意佳作俱在其中。在影像與閱讀之間，「2018臺北文學‧閱影展」將帶領觀眾照見更璀璨的光輝。

2016年諾貝爾文學獎破天荒頒給了民謠歌手巴布狄倫，並將他的創作與希臘史詩作者荷馬相提並論，掀起各界一陣嘩然，也讓文學的定義有了更新的可能。除了音樂創作，巴布狄倫也跨足各種各樣的媒體，不但自己導演了電影《Eat the Document》、《Renaldo andClara》等片，並演出《Hearts of Fire》，2005年並與馬丁史柯西斯合作紀錄片《迷途之家》、2007年合作陶德海恩斯執導的致敬傳記電影《搖滾啟示錄》，為了向這位永遠不羈的創作者致敬，本次閱影展將選映多部巴布狄倫的精采影像作品，感受巴布狄倫無遠弗屆的魅力與影響力。

同樣被視為叛逆精神指標的日本文豪三島由紀夫，不僅被視為日本20世紀最偉大的作家，三度入圍諾貝爾獎，三島由紀夫既是日本文學史的代表性人物，在電影、戲劇等領域亦成就斐然。影史上，參與電影編劇甚或親執導筒的文學作家不在少數，然而像三島由紀夫這樣登上銀幕擔崗主角、甚至化身某種國族肖像的作家卻不多見。為了紀念這位日本文學史的代表人物，今年閱影展將放映《炎上》、《潮騷》等多部三島由紀夫的電影作品，在影像的再現中，感受三島由紀夫如何以生命挹注創作，將個人對美與理想的追求，化為超越時代的精神實踐，亙古永存。

臺北20，我城書寫│市圖好書展

臺北文學獎創辦迄今的20年間，歷經市民書寫、青春組及社會組種種變革，從開始的新詩、散文、短篇小說等文類，擴大到古典詩、舞臺劇本，終於形成了今日臺北文學獎獨特的樣貌。本屆臺北文學獎特別以「臺北20」為主標語，藉以彰顯20年來這項徵文活動的歷史與價值，也盼文學愛好者能一起回顧這個獎如何成為不同世代創作者發聲與競逐的園地。3 月23 日起，臺北市立圖書館特別為2018臺北文學季開設《臺北20，我城書寫─市圖好書展》，呈現歷來臺北文學獎的精采得獎作品，展示作家們精心構築的臺北書寫成果。

2018臺北文學季列車即將啟程，欲轉乘文學線的旅客，請在本站上車。本列車將帶您前往一站又一站豐富的文學旅程。

2018臺北文學季

時間│3～6月

地點│請上官網查詢

電話│02-2343-3142，影展另洽02-2511-7786

網址│literature.festival.taipei/2018

臉書│臺北文學季

(中時電子報)