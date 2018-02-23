學測素養題增加 自然科變難有利醫科生

2018年02月23日 12:12 旺報 簡立欣

今年學測各科素養考題增多，從成績上確實可以拉開鑑別度，且出乎外界意料，自然科學生對於人文素養考題反而拿手。大考中心主任劉孟奇並補充，自然科變難有利醫科生，因為可以和中上程度的考生拉開距離。

今年素養題增加，對考生來說是否變難考？劉孟奇表示，其實像是國文素養題目桌遊、鱷魚文白、麻醉風暴，大家都認為難，但學生答對率不錯，這幾題鑑別力也高，因為素養題強調整合運用，程度好的學生會很快區別出來。

他提到，像自然第二題化學煉丹術有文言文，統計發現，自然科考得好的學生，這一題通常考得很好。「這次命題老師把人文素養因素整合進來，有人擔心素養題目對自然科學生不利，但其實從成績看來剛好是相反！」他解釋，閱讀理解包括推論能力，而推論能力又能促進閱讀理解，兩者相互加強提升。這次的考試成績對命題老師也是很大激勵。

另外今年自然科滿級分人數2912人，是5科當中最少的，劉孟奇說這對醫科學生也就是程度非常好的來說有利，因為可以和程度中上的考生拉開。

值得一提的是，國寫第一題知性題0分492人，反而比第二題0分2103人少很多。劉孟奇解釋，今年知性題分數比感性題還好，因為知性題題幹非常明確，考生可以具體論述，B等第的考生占了79.15%算是非常多。

(旺報)