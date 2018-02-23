衛生紙下月將狂漲1到3成 買1串最多少掉1個便當錢

2018年02月23日 11:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

量販通路透露，主要家用衛生紙確定將調漲。（大潤發提供）

才過完年連衛生紙也要漲了！量販通路透露，已陸續接獲各主要家用衛生紙大廠的正式通知，市面上多家「叫得出名字」的品牌衛生紙，確定將調漲，影響將遍及各大小通路，漲幅還不是1%、3%而已，而是高達10%至30%間；若以一串抽取式衛生紙200元計算，最貴可能變成260元，約等於一個便當的錢，調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲。

據了解，國際紙漿從前年開始陸續上漲，去年其實就有部分衛生紙大廠想反映成本，但因為其他業者「撐住售價」，使得家用衛生紙至今普遍仍維持低檔，然而近一年多來紙漿價格上漲至少40%以上，已超過上游廠商所能負荷，其中更不乏有超過十年未漲價的業者，大家壓力倍增，因此近期各通路多陸續收到調漲通知，而目前市面上家用衛生紙，也開始出現「幾個百分點」的小漲態勢。

大潤發整合溝通經理郭建志指出，由於衛生紙體積大、消轉快，賣場實務上無法特別「囤貨」，讓便宜的衛生紙賣久一點，只能等時間一到，進貨價格就會被抬高，目前大潤發也規劃3月中旬後，將自行吸收部分成本，要讓衛生紙受價漲幅「不至於太嚇人」。

大潤發透露，其實賣場年初就已嗅到衛生紙醞釀調漲的訊息，因此在過年檔期，已搶先推出第一波降價，「樂芙抽取式衛生紙100抽24包」原價145元，當時推出買2串送1串的回饋，平均每串不到93元，2月份「才賣半個月」，銷量已飆出1月份的整整5倍之多，歷年罕見。目前也緊接著推出第二波降價，即日起到27日，「金得意強韌抽取式衛生紙」100抽24包，原價299元，特價169元，任2串只要318元（平均每串159元），等於現打53折；「大潤發FP抽取式衛生紙」130抽36包，原價389元，打8折特價309元，兩款衛生紙「平均每一張都只要0.066元」。

大潤發強調，前述售價是目前通路上「相對低檔」的價格，將繼續維持衛生紙低價策略，努力撐到漲價大限前。至於值得一提的是，大潤發觀察，紙漿價格飆漲，受衝擊的還包含「紙箱價格」，因此任何需要用紙箱包裝的產品，都可能因為紙箱成本增加，而致使售價「蠢蠢欲動」，大潤發目前已著手密切觀察市場動向，盼全力穩住民生物價。

(中時電子報)