衛生紙下月將狂漲1到3成 買1串最多少掉1個便當錢

下月衛生紙將大漲，各賣場促銷活動不斷。(資料照片 劉宗龍攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
量販通路透露，主要家用衛生紙確定將調漲。（大潤發提供）

才過完年連衛生紙也要漲了！量販通路透露，已陸續接獲各主要家用衛生紙大廠的正式通知，市面上多家「叫得出名字」的品牌衛生紙，確定將調漲，影響將遍及各大小通路，漲幅還不是1%、3%而已，而是高達10%至30%間；若以一串抽取式衛生紙200元計算，最貴可能變成260元，約等於一個便當的錢，調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲。

金百利3月起調漲舒潔、可麗舒、可立雅等價格
衛生紙漲定了！愛買等量販店急推促銷

據了解，國際紙漿從前年開始陸續上漲，去年其實就有部分衛生紙大廠想反映成本，但因為其他業者「撐住售價」，使得家用衛生紙至今普遍仍維持低檔，然而近一年多來紙漿價格上漲至少40%以上，已超過上游廠商所能負荷，其中更不乏有超過十年未漲價的業者，大家壓力倍增，因此近期各通路多陸續收到調漲通知，而目前市面上家用衛生紙，也開始出現「幾個百分點」的小漲態勢。

大潤發整合溝通經理郭建志指出，由於衛生紙體積大、消轉快，賣場實務上無法特別「囤貨」，讓便宜的衛生紙賣久一點，只能等時間一到，進貨價格就會被抬高，目前大潤發也規劃3月中旬後，將自行吸收部分成本，要讓衛生紙受價漲幅「不至於太嚇人」。

大潤發透露，其實賣場年初就已嗅到衛生紙醞釀調漲的訊息，因此在過年檔期，已搶先推出第一波降價，「樂芙抽取式衛生紙100抽24包」原價145元，當時推出買2串送1串的回饋，平均每串不到93元，2月份「才賣半個月」，銷量已飆出1月份的整整5倍之多，歷年罕見。目前也緊接著推出第二波降價，即日起到27日，「金得意強韌抽取式衛生紙」100抽24包，原價299元，特價169元，任2串只要318元（平均每串159元），等於現打53折；「大潤發FP抽取式衛生紙」130抽36包，原價389元，打8折特價309元，兩款衛生紙「平均每一張都只要0.066元」。

大潤發強調，前述售價是目前通路上「相對低檔」的價格，將繼續維持衛生紙低價策略，努力撐到漲價大限前。至於值得一提的是，大潤發觀察，紙漿價格飆漲，受衝擊的還包含「紙箱價格」，因此任何需要用紙箱包裝的產品，都可能因為紙箱成本增加，而致使售價「蠢蠢欲動」，大潤發目前已著手密切觀察市場動向，盼全力穩住民生物價。

(中時電子報)

學測素養題增加 自然科變難有利… 文化快遞》公園不再大眾臉 鄰里…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。