文化快遞》公園不再大眾臉 鄰里公園遊戲場 大家共玩樂融融

2018年02月23日 11:31 中時電子報 文、圖／臺北市政府文化局

孩子們喜歡在景化公園的「黃金光束坡」攀爬嬉戲。

小朋友在獅背鈕扣上開心地玩耍。

樹德公園的「ParkUp大同」共融式遊戲場，讓小朋友在木柱與繩洞間穿梭。

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，選定大同區的大型建成公園，與朝陽、景化與樹德3座小型鄰里公園，加上中山區的中安與永盛2座小型鄰里公園，設置共融式遊戲場，並與禾拓規劃設計顧問、左腦創意行銷及景澤創意在計畫前期舉辦工作坊，與在地里民溝通並蒐集意見，並找了三明治工、彡苗空間實驗、Plan b、無垢環境設計及共感地景創作的設計師群協力設計。其中，朝陽、景化、樹德、中安與永盛5座公園已完工啟用，並展現了新風貌，不但成為社區小朋友的最愛，同時也吸引許多外縣市父母帶著孩子來玩，甚至還有外籍遊客特別到此一遊。大型的建成公園也已完成規劃，預計於107年底前開放。

「ParkUp大同」美麗的繩編造型讓小孩玩得不亦樂乎。

朝陽公園「鈕扣獅」 融合在地元素敲擊聲響

朝陽公園鄰近重慶北路與民生西路交叉口，住在公園旁邊的小朋友這陣子放學回家，最常說的就是「大家去找獅子玩！」這隻由彡苗空間實驗團隊設計的「鈕扣獅」，趴在綠油油的人工草皮上，五彩繽紛，有著茶葉狀的耳朵和亮晶晶的大眼，滿身都是能夠玩耍和發聲的遊具，讓小朋友能夠盡情探索。

在遊戲場中，有的小朋友扯著黑色獅鼻旁的鬍鬚，聽著咚咚的獅吼，開心地笑了；有的不停轉動獅眼後的滾珠迷宮，讓裡面的彩色珠子滾動與發出嘩啦啦聲。「鈕扣獅」身旁各有兩排紅色織針造型的沙鈴，身側也有像是拉鍊的藍色響板，小孩圍繞著這些遊具擺動敲擊，熱鬧地合奏著屬於童年的交響樂。最受歡迎的就是獅背上的繩編大鈕扣，有的小朋友爬上獅背，在大鈕扣間跳躍，有的就在繩間攀爬。

「鈕扣獅」結合周圍服飾材料與百年茶行的歷史文化特色，是完全屬於朝陽公園的遊具。考量家長最關心遊具的安全，設計團隊使用平光漆面，以免太陽曝曬造成遊具高溫燙傷兒童；獅背鈕扣米色繩網採取不刮手、強度高，同時內藏鋼索的PP纖維。獅身造型圓滑，幾乎沒有直角；獅背鈕扣最高的地方只有60公分，是一般家庭茶几的高度，下面還有柔軟的人工草皮，讓小朋友在玩的時候可以更加安全，家長也可以更加放心。整個遊具設計都完全符合安全規範，也經過技師檢測合格，不但孩子可以玩得開心，家長也可安心。

景化公園「飛碟頻道」 高科技的星際之旅

中安公園以聲音為元素打造的共融式遊戲場「音樂森林」。

景化公園的「飛碟頻道」是國內罕見的主題式共融式遊戲場，負責的三明治工團隊表示，以前公園所在地是蓮藕池，和小飛碟造型很像，所以規劃小飛碟誤以為這是他們的基地，因此降落在這裡的故事情境。

進入景化公園，可以發現有個新聞告示牌，報導飛碟降落這件事，還列舉了注意事項，這項設計別出心裁，不但取代傳統告示牌，更吸引很多人在這邊拍照取景。「飛碟頻道」規模不大，卻足以滿足孩子們的想像力和好奇心。小朋友很喜歡觸摸銀色小飛碟，並且旋轉及讓它發出聲音。小飛碟降落後發出兩道光束，上面是神奇通天網，下面則是黃金光束坡，很多小朋友喜歡手腳並用，攀爬到基地上層，再垂吊回小飛碟旁邊。

「黃金光速坡」和「神奇通天網」的刺激度較高，孩子們玩得不亦樂乎，不過旁邊陪伴的家長就有些心驚膽顫。住在伊通街的廖奶奶原本擔心孫子爬來爬去會受傷，但最終她卻意外地發現，孫子和其他小朋友扮演太空人，透過不斷的探索，非但沒有受傷，反而發展出更多新玩法。

基地下面還有祕密基地，空間很寬廣，可以讓坐輪椅的孩子出入。下層牆面的圓盤上有各種顏色的線條，小朋友耐心地轉動這些圓盤，將相同顏色的線條組合起來，努力地找出一條幫助小飛碟回家的星際航線。

基地側面還有可以向宇宙傳送訊息的時空訊息牆，小朋友手忙腳亂地組合不同顏色的方塊，傳送各種訊號，想讓小飛碟獲得來自母星球的導航訊息。一些大人對這訊息牆也相當感興趣，認為社區很多活動訊息也能透過這面牆來傳遞。時空訊息牆的色塊採用高對比的顏色，同時還有一面較為粗糙，這都是針對視障小朋友的貼心設計。

樹德公園「ParkUp大同」 森林中的奇幻冒險

中安公園以聲音為元素打造的共融式遊戲場「音樂森林」。

位於民族西路和大龍街交口附近的樹德公園，有著鄰里公園少見的大樹群，如今在綠蔭深處，出現了「ParkUp大同」共融式遊戲場。負責的Plan b團隊表示，「ParkUp大同」希望呈現「永續」的精神，64根木柱使用的都是來自臺灣新竹山區的杉木，木柱之中有著國內公園罕見的繩編編織藝術。錯落有致的木柱加上美麗的白色編織物，構成讓大人小孩都為之著迷的奇幻祕境。

有些小朋友喜歡在木柱之間攀爬，有些小朋友則在繩洞之間穿梭，木柱的間距很寬，輪椅族也可以出入，有些繩網設計得相當低矮，讓身障小朋友也能在上面活動。

白色的繩編，有的像是大型豬籠草、有的如同迷你精靈屋，媽媽們把幼兒放在其中搖晃，有一些年輕人也忙著取景，認為這個設計既新奇又美麗。

中安公園 打造充滿天籟的「音樂森林」

相對於前面三個較為強調肢體活動的遊戲場，在中山北路國賓飯店正後方的中安公園，負責規劃的景澤團隊以音樂為主要元素，打造了「音樂森林」共融遊戲場，強調無礙共融。

公園中矗立三個直立的音樂盒，小朋友只要旋轉，就可以聽到美妙的聲音。也有小朋友滑動著木製平臺旁邊七彩鐵琴上的鐵球，敲擊著下方的彩色琴鍵，發出清脆的琴音。

最受小朋友喜愛的，就是位於人工草皮中央的彈跳節拍，小朋友們在三個白色圓板上跳躍，聽著發出的大鼓、小鼓和銅鈸的聲音，開心笑著。一些家長也忍不住上去一起跳，並且覺得非常新奇。附近樹下還有遊戲礫石坑，吸引了很多小朋友去玩，並且用白色卵石排列成圖案。

永盛公園「都市跳島」 引發好奇心及探索欲望

距離中安公園不遠的永盛公園，位於林森北路和民生東路的交口附近，有很多靜態雕塑，行色匆匆的上班族穿梭期間。景澤團隊推出的「都市跳島」共融式遊戲場，其中「旋轉星球」遊具，讓輪椅族也能樂在其中。另一款造型獨特的「搖擺大地」遊具，橢圓形的現代感造型，本身就如同一座雕塑，但是卻能夠上下擺動，因此非常吸睛，大家也才發現，原來雕塑竟然也可以動、也可以玩。

建成公園 全共融的兒童遊戲場

中安公園的遊戲礫石坑也成為小朋友的另類遊具。

建成公園共融式遊戲場已經完成規劃設計。由於公園附近的赤峰街聚集許多機械零件製造與汽車維修業，負責規劃的禾拓團隊採取齒輪、機械造型與金屬色澤，設計出充分展現在地文化的遊具。其中4公尺高的隧道式滑梯和2公尺高的共融式滑梯，還有旋轉羅盤與多人共構鞦韆座等，都是極具設計感與共融性的遊具，讓附近居民都充滿期待。最後值得注意的是，以往國內公園遊具幾乎都是由國外進口組裝而成，但是這6座共融式遊戲場，都是臺灣團隊的原創設計，使用的絕大部分是來自臺灣本土的材料，並且由在地廠商生產製造。趁著春暖花開，大家不妨扶老攜幼，來去這些公園走走，大小朋友一起在這些共融式遊戲場中歡笑嬉戲，也許能夠真正體會到，設計正在逐漸改造臺北，而大家也正努力讓設計在臺北生根。

公園不再大眾臉計畫，更多共融式遊戲場資訊請上https://goo.gl/qQu66h（設計臺北DesignForTaipei粉絲團）查詢。

(中時電子報)