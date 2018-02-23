全台最速報》15年前槍殺呂孫綾叔槍手 遭人連開8槍身亡

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎15年前槍殺呂孫綾叔槍手 遭人連開8槍身亡

綽號「死囝仔忠」的幫派分子47歲男子陳文忠，23日凌晨2時55分開車至新北市淡水區新春街接送24歲陳姓未婚妻，突遭人上前近距離朝頭、肩部連開8槍，當場失去生命跡象，經緊急送醫仍宣告不治，警方正調閱監視器，追緝兇嫌到案。

◎北台灣泡7大溫泉 打卡送東京來回機票

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處去年底整合北投溫泉、陽明山溫泉、紗帽山溫泉、金山萬里溫泉、烏來溫泉、礁溪溫泉及尖石清泉溫泉等北部7大溫泉區，舉辦「2017-18台灣好湯-溫泉養生季‧湯遊北台灣」系列活動，除了推廣溫泉旅遊，也準備多項優惠好禮，鼓勵民眾春節來北台灣享受好湯。

◎中興大學惠蓀林場櫻花綻放

擁有國內知名有機生態校園的中興大學，距離台中火車站、高鐵僅10餘分鐘，是許多民眾假日休憩好選擇，來此除能欣賞自然生態、美景，也可選購學校自產自銷特色農產品。而擁有百年歷史的惠蓀林場具原始森林與野溪溫泉，最近正值櫻花綻放。

◎全台吃喝玩樂通通有 福來錢來過好年

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

(中時電子報)

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