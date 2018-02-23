NBA》詹皇也扛不住！騎士東區第3地位危急

詹姆斯與巫師前鋒馬基夫莫里斯爭搶掉球。(美聯社)

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中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯23日拿32分、9籃板及8助攻的接近大三元演出，卻還是改變不了騎士在自家主場，以103比110輸給巫師命運，無奈中止4連勝，目前戰績34勝23敗，雖然仍居東區第3，卻跟巫師之間勝差僅剩半場。

雙方原本拉鋸僵局，卻因波特、畢爾、歐布雷等巫師球員末節火力全開，幫助巫師擴大領先優勢到11分之多，騎士隨即改採小球陣容，僅靠詹姆斯拚命追分，一度縮小差距到3分，不過波特最後57秒切入取分，再次擴大領先。

隨後詹姆斯、畢爾各進1球，雙方差距仍是5分，詹姆斯最後17.4秒竟然兩罰落空，幾乎直接宣判騎士死刑，騎士只能祭出故意犯規，把薩托蘭斯基送上罰球線兩罰俱中，這次就算詹姆斯再神奇，也沒法改變騎士落敗的事實。

仍少主控沃爾助陣的巫師，23日表現最好的是畢爾，他拿18分、9助攻及2火鍋，歐布雷與薩托蘭斯基各有17分，波特15分、8籃板，勇摘3連勝的巫師，只要繼續保持這種氣勢下去，確實很有機會取代騎士成為東區第3種子。

騎士幾乎只靠詹姆斯獨撐大局，他包辦騎士最後所得14分，J.R.史密斯15分，崔斯坦湯普生12分、9籃板，不過扛下先發控衛的新援喬治希爾，今天表現超低迷，全場投10中2，含三分球4投0中、只拿6分，看來騎士「蜜月期」已經過了。

(中時電子報)

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