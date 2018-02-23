影》歐足賽球迷鬧事 西班牙一員警身亡

歐霸聯賽16強第2回合畢爾包競技主場對莫斯科斯巴達之戰，賽前場外發生球迷衝突，西班牙警方控制秩序卻發生員警身亡意外。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

歐霸足球聯賽23日進行32強淘汰賽第2回合，西班牙畢爾包競技主場迎戰俄羅斯莫斯科斯巴達之戰卻發生憾事，賽前疑似因為客隊俄國球迷在場外投擲煙火、攻擊民眾與警方，造成一名員警在衝突中心搏停止（Cardiac arrest），不幸身亡。

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「獻上我們最深的追悼給我們的同仁與朋友，他在這次執勤中不幸身亡。」畢爾包警方在推特上發文，不過死亡員警的身分尚未進一步披露。

畢爾包是西班牙北部巴斯克自治區的第一大城，這次意外發生在畢爾包競技隊的聖馬梅斯球場。賽前當警方護送一群斯巴達球迷進入球場時，突然有一群人開始對主隊球迷和警察投擲煙火，狀況一路擴散到球場附近的街道，警方無法控制局面，許多球迷只能在爆炸中驚慌逃竄。

警方表示，在衝突中有1名俄國人受傷，但未透露傷勢如何，另有5人遭到逮捕，包括3名俄羅斯人、2名西班牙人。畢爾包競技隊也透過聲明表示遺憾，並嚴正表達希望杜絕足球暴力的決心。

雖然場外發生衝突，畢爾包競技與莫斯科斯巴達之戰仍順利完賽。（美聯社）

雖然場外發生暴力衝突，這場比賽仍順利踢完，斯巴達客場2比1獲勝，但畢爾包競技仍以兩回合總比分4比3晉級16強。主隊教頭齊干達（Jose Angel Ziganda）賽後表示：「我們到比賽結束才知道發生這件事情，所以也不知道是否先停賽較佳。」

其實此役開賽前就有衝突憂慮，主要是現場已經買不到票，斯巴達也在官網上呼籲該隊球迷，沒有票不要去到球場，更不要挑釁或與當地民眾發生衝突，可惜這些呼籲似乎沒有發揮作用。

(中時電子報)

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