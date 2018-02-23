衛生紙最快下月漲價 最高漲30％

各大家用衛生紙大廠醞釀漲價，漲幅最高達30％，最快3月中旬起漲價。（大潤發提供）

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去年3月旗下有五月花、柔情、得意3品牌的衛生紙大廠永豐餘出廠價漲5至8％，衛生紙漲聲不斷；今年才剛開工，大潤發稍早便透露，已陸續接獲主要家用衛生紙大廠的通知，市面上多家叫得出名字的品牌衛生紙確定將調漲，最快3月中旬、最慢4月前必漲，漲幅在10%至30%間，若以一串抽取式衛生紙200元計算，最貴要價260元，等於可買一個便當。

大潤發表示，年前已嗅到衛生紙醞釀調漲，因此過年檔期搶先推出第一波降價，以原價145元的樂芙抽取式衛生紙100抽24包為例，期間推出買2串送1串的回饋，平均每串不到93元，2月份光半個月的銷量是1月份的5倍，是歷年罕見的現象。

據悉，國際紙漿從前年起陸續上漲，去年有部分衛生紙大廠想反映成本，但因為其他業者「撐住售價」，使得家用衛生紙至今普遍仍維持低檔；1年多來紙漿價格上漲至少40%以上，超過上游廠商所能負荷，其中不乏有超過10年未漲價的業者也凍不住了，因此近期各通路陸續收到調漲通知，目前市面上家用衛生紙也開始出現「幾個百分點」的小漲態勢。

大潤發整合溝通經理郭建志指出，由於衛生紙體積大、消轉快，賣場無法特別囤貨，讓便宜的衛生紙賣久一點，大潤發預計3月中旬後會自行吸收部分成本，讓衛生紙漲幅「不至於太嚇人」。

目前也推出第二波降價，即日起至27日金得意強韌抽取式衛生紙100抽24包，原價299元、特價169元，任2串318元，平均每串159元，約53折；大潤發FP抽取式衛生紙130抽36包，原價389元、8折特價309元。

(中時)

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