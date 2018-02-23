台南後壁洋香瓜傳寒害　果實只有拳頭大

2018年02月23日 12:14 中時 萬于甄

果農辛辛苦苦種植的洋香瓜，因上一波寒流來襲受凍，無法繼續長大，果實都僅一個拳頭大小。（萬于甄攝）

洋香瓜園放眼望去，都是已乾黃枯萎的植株，無採收的價值。（萬于甄攝）

再傳洋香瓜寒害。台南後壁一帶的洋香瓜傳出延遲性寒害災情，大片洋香瓜植株呈現枯萎的情況，即便已結果實，也長不大，果農原以為上一波寒流來襲時，洋香瓜剛栽種，植株看起來還算青綠，以為撐過寒流，沒想到植株卻沒再長大。

台南市議長賴美惠23日邀集區公所、農糧署、農改場等專家，前往後壁、鹽水一帶會勘，當農民掀起瓜田防風用的塑膠布時，一株株洋香瓜早已呈現乾黃枯萎的模樣，許多洋香瓜果實更只有一個拳頭大小，就停止生長，農民的心血全部去了了。

年近8旬的黃姓果農表示，去年12月種植網紋洋香瓜，原希望在清明節前夕採收，孰料，過年前連續幾波寒害，讓整片洋香瓜都無法採收，現在只希望相關單位能趕緊會勘，才好重新復耕種植新的洋香瓜。

台南新營、鹽水、後壁一帶種植洋香瓜約有3、40公頃，主要以隧道式栽培，成本平均一分地約3萬，平均種植約2、3個月後採收。王姓果農認為，過年前的寒流一波接一波，且天氣回暖出太陽的時間少，洋香瓜受凍後無法行光合作用，導致植株無法繼續長大。

日前東山地區的洋香瓜也曾傳出寒害災情，但各地區的洋香瓜枯萎是否屬低溫造成，需農業相關單位進一步會勘，而議長賴美惠23日也要求相關單位儘速查報災損，爭取補助，減少農民損失。

(中時)