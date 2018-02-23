英智庫：大陸過去4年建出一個英國海軍的規模

2018年02月23日 12:46 旺報 徐維遠

英國倫敦的國際戰略研究所（IISS）22日在華盛頓公布2018世界最新軍力平衡報告。專家表示，以艦艇總噸位計算，中國過去四年間建造的海軍艦艇的總量接近整個英國皇家海軍的規模，且已經超過法國海軍規模，中國迅速發展的海軍軍力正在改變全球海上戰略格局。

美國之音23日報導，IISS2018年軍力報告對全球171個國家的軍力和國防開支進行評估，聚焦美國、俄羅斯和中國等國。

報導引述IISS海軍與海上安全問題高級研究員尼克·查爾茲（Nick Childs）說，「2000年到2017年間，以艦艇總噸位計算，中國已建成的潛水艇、驅逐艦、護衛艦和輕型護衛艦的總量已經超過亞洲三大主要海軍（印度、日本和韓國）的總和，值得一提的是，這三個國家本身生產艦艇的實力也是不可小覷的。現在這種生產的速度愈發加快。」

他說，跟英國比，過去四年來，以總噸位計算，中國下水的艦艇總量非常接近整個英國皇家海軍的規模，已經超過法國海軍。查爾茲強調，從應對挑戰和全球部署來看，英法海軍依然是全球主要的海軍力量，但中國海軍軍力的增長顯示，全球的海上戰略格局正在迅速變化。

據統計，2007到2017十年間，中國海軍服役的驅逐艦數量從6艘增加到16艘，護衛艦數量從2艘增加到27艘，輕型護衛艦從0艘增至2017年的37艘，中國海軍在2018年還將新增13艘艦艇，艦艇總數量可達93艘。

IISS的報告指出，中國首艘55型驅逐艦的作戰能力將令任何北約海軍停下來思量。預計中國2018年還將有2至3艘055型飛彈驅逐艦下水。

I查爾茲說，中國的海軍發展不僅局限於航空母艦、主要水面戰艦和潛水艇的生產，而是全方位的，包括海上補給系統以及支持保障能力的發展等。他並稱，中國正在打造遠洋海軍的各個方面，雖然中國海軍在反潛作戰能力和兩棲攻擊方面還存在弱點，但是，中國正在著手彌補。

不過，報導稱中國要在西太平洋上擊敗美國還沒有那麼容易。

IISS研究空戰的高級研究員道格拉斯·巴里（Douglas Barries）表示：「亞太地區的軍事平衡是否出現傾斜？答案是肯定的。看看中國近20年的投入，這是很明顯的。美國是不是失去了優勢？還沒有。一旦有什麼發生，美國及其盟友會有合適的方式應對，保護在那個水域的利益。中國要擊敗美國？可能要等下一個十年。」

另名IISS的負責國防和軍事分析的詹姆斯·哈克特(James Hackett)說亞太地區的軍事平衡確實有傾斜的傾向，出現了某種程度的偏離，但是，這並不代表總體軍力以及軍力部署的能力出現了失衡。他說，另一個不應該忘記的事實是，美國軍隊積累了多年的作戰經驗和多年的訓練。

(旺報)