被影射「鴛鴦水鴨」 陳亭妃怒告謝龍介嗆要負責

2018年02月23日 12:18 中時 王己由

國民黨台南市黨部主委謝龍介，去年10月接受廣播節目專訪時，以台語俗諺「鴛鴦水鴨」，形容民進黨立委陳亭妃與台南市副議長郭信良，陳認為說法抹黑，影射她有不正常男女關係，怒告謝賠償精神損失200萬元，並在《中國時報》等四大報頭版刊登道歉啟事，台北地方法院23日上午開庭，陳亭妃要謝龍介為他的不實言論負責，還嗆謝「像男子漢般負責」。

謝龍介去年10月17日接受廣播節目專訪時，主持人周玉蔻提及台南市長選情，提及陳亭妃前一日曾受訪，並說陳表示和郭信良是朋友關係，謝龍介隨即表示：「你看嘛！賴清德在三立就公開講了嘛！鴛鴦水鴨嘛！對不對？」周接著問：「你講鴛鴦水鴨，你講的是郭信良和陳亭妃？」謝龍介回說：「還有別人啦！我跟她選過立委的同選區啦！我歹勢給他批評這個啦！」

陳亭妃認為謝去年受訪「鴛鴦水鴨」等語，都屬不實指控、抹黑行為，是在影射她和郭有不正常男女關係，因此提告求償。

本案上月19日北院首次開庭，因原告陳亭妃未和委任律師都未到庭，謝龍介律師李永裕當庭拒絕辯論，法官諭知改期今（23）日再開庭。她解釋，先前以為助理已代為處理好相關訴訟事項，直到上月開庭當日才知未委任律師，因人在台南來不及趕回才未到庭，當庭向審判長道歉，並說希望透過本案還她清白，因為抹黑沒有用。

陳亭妃說，謝的抹黑讓她困擾很久，過去謝用含沙射影方式，「現在既然直接點名，又說要負責」，自然應請法院作出實質認定，還她清白；一旦獲賠，將把賠償金全數捐給慈善團體。

謝龍介則提出答辯狀反駁，表示「鴛鴦水鴨」最初出自三立政論節目「54新觀點」、由主持人陳斐娟講出，否認主動影射他人，且在廣播節目上也僅是順著主持人話題作出評論，否認有妨害名譽犯意，要求駁回陳亭妃的求償。

(中時)