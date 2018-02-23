南山中學江浩維74級分 未來想披白袍行醫

大考中心今（23日）公布107學年大學學測成績，新北市南山中學再創佳績。（葉書宏翻攝）

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大考中心今（23日）公布107學年大學學測成績，新北市南山中學學生江浩維拿下74級分。江浩維表示，曾在科學頻道中看到非洲難民的紀錄片，讓他相當有感觸，將來想就讀醫科，當醫師可以幫助病人從痛苦中恢復，是一件快樂的事情。

南山中學在107年度高中學測成績再創佳績，最高級分74級分，73級分2人，72級分6人，70級分以上16人，60級分以上91人，單科滿分共計87人。

江浩維在校內表現優異，擔任過班長、副班長等幹部，喜歡英文及數學，曾參加過校外英文作文比賽獲得佳作。江浩維表示，自己念書習慣較為緩慢，但是每一個段落、篇章都會看得很仔細，因此，只要熟讀一遍就好，不用像其他同學同樣的內容要看很多次，「慢一點沒關係，就是熟讀之後再換下一章！」

另外，蔡沛勳獲得73級分，他希望朝電機資管方向研究，在學校社團學習時，曾加入熱愛的羽球社，高二因社員人數過多，自己創立了桌上遊戲研習社；73級分的梁元璞非常喜歡研究化學，所以化學系及材料系是他的首選。

南山中學教務主任陳炳霖表示，這屆的自然科考題讓全國的學生們感覺到難度較高，江浩維和蔡沛勳也因此未滿級分，但今年南山中學60級分人數大為提升，讓老師和學生覺非常欣喜，平常的學習確實獲得肯定，但也提醒大學選科選系的重要，一定要針對自己能力與興趣做好分析，讓未來的學習及人生更為圓滿。

(中時)

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