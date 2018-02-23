俄國足球流氓 前年鬧事總統還挺自家人

2018年02月23日 12:18 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

西班牙畢爾包發生員警因足賽衝突而身亡的意外，雖然發生原因仍待釐清，還不能確定禍首是否為客隊莫斯科斯巴達球迷，但俄國足球流氓近年的確惡名昭彰。前年歐洲國家盃，俄國200球迷打退英格蘭2000人，總統普丁還挺自家人，斯巴達本季則已因球場秩序問題遭多次罰款。

當時在歐洲盃英俄球迷衝突，普丁批評西方世界雙重標準，俄足協高官稱讚自家的足球流氓「小夥子，幹得好，繼續努力」，俄外長拉夫羅夫則說他們是被惹毛了。由於俄國足球流氓太過強悍，也有人懷疑他們是受過嚴格訓練，有計畫、有目的前往海外替「戰鬥民族」宣揚國威。

對於這次在畢爾包的衝突憾事，西甲主席特巴斯（Javier Tebas）除了呼籲國際足總與歐足聯「硬起來」，還說：「根據他們的不良紀錄，根本不應該讓這些俄國激進份子來到畢爾包。」

去年9月，莫斯科斯巴達因為球迷作客斯洛維尼亞時投擲煙火，包括瞄準一名裁判來丟，被歐足聯罰款6萬歐元，且禁賣下一場客場門票。解禁後12月作客利物浦，斯巴達球迷立刻故態復萌，害球隊又被罰3000歐元，是役該隊小將米羅諾夫（Leonid Mironov）也因為在比賽中有種族歧視言語，遭到歐足聯調查。

不只是客場，斯巴達球迷去年9月主場對利物浦之戰，也有球迷在場邊做出模仿猴子的種族歧視舉動，被歐足聯罰款33000元。西甲主席說斯巴達球迷「紀錄不佳」，真的一點也不過分。

(中時電子報)