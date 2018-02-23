中正橋派出所共構青年宅開工 108年新北將達7000戶

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

友善列印
中時
新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）
新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）
新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫幫民眾簽名。（葉書宏攝）

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持，邀請內政部營建署官員、立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇、新北市警察局長胡木源、永和警分局長蘇永芳等一同蒞臨，祈求工程順利進行，預計108年底完工。

朱立倫表示，該案繼秀朗派出所及青年社會住宅後，第二例利用既有市有資產籌建，將派出所與青年社會住宅共構，預計108年底完工，提供市民優質及舒適的生活環境，108年全市將達到7000戶的社會住宅。

永和相較於新北市其他地區來說，不僅與台北市僅一水之隔、交通便利且地方建設完備，目前永和國民運動中心已啟用1年多，新北環快永和段通車逾5年，目前中正橋也在進行改建，而永和中正橋派出所及青年社會住宅基地即位於中正橋頭旁，面積約373坪。

未來將興建地下3層、地上13層建築物，1到4樓作為原中正橋派出所使用，5到13樓將提供70戶青年社會住宅。該案建物納入通用化、綠建築及智慧建築設計，並將周邊環境整體考量，增設約120坪帶狀公園及開闢8米計畫道路，以解決居民繞道而行之困擾，因此榮獲106年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎的殊榮。

新北市政府城鄉發展局長柳宏典表示，住宅法100年發布實施後，新北市政府即積極領先地推動社會住宅，106年已完工2139戶，而在107年本市境內青年社會住宅將達到5619戶，目前推動中的計畫預計於108年提供7000戶以上社會住宅，搭配每年1.9萬戶的租金補貼，每年可協助2.6萬戶家庭在新北市安居。

(中時)

學測滿級分人數4年新高 建北27、… 北一女公布學測成績 15位獲滿級…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。