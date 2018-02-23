中正橋派出所共構青年宅開工 108年新北將達7000戶

2018年02月23日 12:17 中時 葉書宏

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫幫民眾簽名。（葉書宏攝）

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅今（23日）上午10時許舉行開工動土典禮，由市長朱立倫主持，邀請內政部營建署官員、立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇、新北市警察局長胡木源、永和警分局長蘇永芳等一同蒞臨，祈求工程順利進行，預計108年底完工。

朱立倫表示，該案繼秀朗派出所及青年社會住宅後，第二例利用既有市有資產籌建，將派出所與青年社會住宅共構，預計108年底完工，提供市民優質及舒適的生活環境，108年全市將達到7000戶的社會住宅。

永和相較於新北市其他地區來說，不僅與台北市僅一水之隔、交通便利且地方建設完備，目前永和國民運動中心已啟用1年多，新北環快永和段通車逾5年，目前中正橋也在進行改建，而永和中正橋派出所及青年社會住宅基地即位於中正橋頭旁，面積約373坪。

未來將興建地下3層、地上13層建築物，1到4樓作為原中正橋派出所使用，5到13樓將提供70戶青年社會住宅。該案建物納入通用化、綠建築及智慧建築設計，並將周邊環境整體考量，增設約120坪帶狀公園及開闢8米計畫道路，以解決居民繞道而行之困擾，因此榮獲106年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎的殊榮。

新北市政府城鄉發展局長柳宏典表示，住宅法100年發布實施後，新北市政府即積極領先地推動社會住宅，106年已完工2139戶，而在107年本市境內青年社會住宅將達到5619戶，目前推動中的計畫預計於108年提供7000戶以上社會住宅，搭配每年1.9萬戶的租金補貼，每年可協助2.6萬戶家庭在新北市安居。

(中時)